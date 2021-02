Villa San Carlos conoce su fixture para el Torneo Apertura 2021

La Primera B Metropolitana realizó en las últimas horas el sorteo del Torneo Apertura 2021, que arrancará el fin de semana del 6 de marzo, con dos plazas para la Primera Nacional.

La categoría contará con 17 equipos, luego de los ascensos de Tristán Suárez, San Telmo y Almirante Brown, campeón, y la suspensión de los descensos hasta diciembre 2022.

Los ascensos se definirán entre el campeón del Apertura y del Clausura, aunque en el caso de un mismo ganador se quedará con la plaza. Luego, los siete mejores de la tabla general más el perdedor de la final son los que definirán el segundo lugar.

El Celeste empieza en su casa

A Villa San Carlos le tocará debutar ante Cañuelas, equipo recientemente ascendido desde la Primera C. Las acciones se van a desarrollar en el Genacio Sálice de Berisso.

Entre los encuentros más destacados de la fecha inicial se estarán desarrollando Los Andes ante Argentino de Quilmes y Comunicaciones contra Deportivo Merlo.

Pasando en limpio, la primera fecha tendrá estos duelos: UAI Urquiza vs. San Miguel; Comunicaciones vs. Deportivo Merlo; Deportivo Armenio vs. Flandria; Defensores Unidos vs. Acassuso; Fénix vs. Sacachispas; Colegiales vs. J. J. Urquiza; Los Andes vs. Argentino de Quilmes; Villa San Carlos vs. Cañuelas. Libre: Talleres de Remedios de Escalada.

El sorteo se desarrolló con la presencia del presidente Claudio Tapia y también en conjunto con la Primera Nacional y la Primera C. La jornada comenzó con un monólogo del imitador Milton Re, quien interpretó a varios protagonistas del fútbol argentino.

Luego, el presidente Claudio Tapia pidió un minuto de silencio por Santiago “Morro” García, por Leopoldo Jacinto Luque y por todas las víctimas que se cobró la Covid-19.

Acto seguido, tomó la palabra y manifestó: “Es un honor poder recibirlos en nuestra casa, que puedan ver los progresos y cambios de nuestro predio para las estrellas que nos defienden y nos representan en todos los lugares del mundo. Pronto tendremos fecha de Eliminatorias, pero hoy nos enfocamos en la posibilidad de iniciar un nuevo sueño, el camino de la ilusión, del esfuerzo dirigencial para que nuestro fútbol siga siendo más competitivo”.

Además, agregó: “No tenemos que olvidar el pasado, lo que hemos tenido que vivir hasta acá. Hemos trabajado muchísimo y hoy podemos celebrar este sorteo, porque tuvimos la capacidad y la decisión política de que los torneos se realizaron como se debía. A pesar de que muchos decían que era el campeonato de los amigos, que se iba a ascender sin jugar”.

“Nosotros siempre tuvimos la convicción de que los ascensos debían darse en el campo. Teníamos que enfrentar a la pandemia, cuidar la salud de la familia y afrontar el problema”, cerró.