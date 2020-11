Weigandt es baja en Gimnasia para visitar a Patronato

El plantel de Gimnasia se entrena en Estancia Chica con el objetivo de despejar las últimas dudas para enfrentar a Patronato el domingoa las 19:20 en Paraná.

Pensando en dicho encuentro, Sebastián Méndez y Adrián Gonzáleztuvieron una mala noticia en el entrenamiento de ayer ya que Marcelo Weigandt sufrió una nueva molestia en el recto anterior izquierdo y por precaución no estará viajando a Entre Ríos.

Aunque no es una lesión, para que no se llegue a punto lo que decidieron tanto cuerpotécnico como médicos es que no juegue esta fecha y así comenzar pequeños trabajos dekinesiología en la zona para que pueda estar presente en el partido contra Vélez.

Al ser un titular habitual es una baja sensible y esperan la recuperación de la molestia antes del lunes. Con este cambio obligado, el que ingresará en el lateral derecho será Leonardo Morales. Elex Patronato que ingresó desde el banco frente al Fortín hace unas semanas atrás por lamisma molestia de Weigandt, tendrá su primer partido de titular en este torneo.

¿Quién será el 9?

La duda que radica todavía en el CT es quién será el centro delantero para el domingo yaque las actuaciones de Nicolás Contín no los ha dejado del todo conforme, en especialdespués del domingo y por lo tanto crecen las chances de que ingrese Lucas Barrios.

En la práctica de ayer, el que comenzó para los titulares fue el ex Argentinos Juniors y luegoingresó el Tanque por lo tanto entre hoy y mañana cuando entrene el Lobo se tratará dedespejar dicha disyuntiva ya que el resto del equipo está confirmado.