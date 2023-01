“Yo me gané la renovación”

Temprano en la mañana de ayer y luego de pasar por el Campus Carlos Timoteo Griguol para saludar a sus exdirigidos, como así también a colaboradores y el nuevo cuerpo técnico comandado por Sebastián Romero, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa en Abasto junto al presidente Mariano Cowen. Allí se habló de su salida y lo que fue su paso por Gimnasia.

Para comenzar la despedida, el entrenador comentó: “Les agradezco a todos su presencia acá. Hemos tenido 16 meses con una relación de mucho respeto y cordialidad, aún teniendo diferentes opiniones. En el fútbol nadie tiene la verdad absoluta, lo más importante de todo es que en la mayoría de las veces ha sido con respeto. Nosotros estamos muy agradecidos de pasar por el club y haber conocido Gimnasia”.

En cuanto al motivo de su salida, Gorosito fue claro y explicó: “En las reuniones nunca hubo diferencias. Siempre hablamos claramente con la nueva CD. Creímos que no era conveniente ir a Uruguay por temas futbolísticos y después por un tema económico habíamos decidido entrenar en Estancia. También aceptamos la postura de no incorporar o vender jugadores, entendemos la situación económica que tiene el club. Ahí buscamos llegar a un acuerdo para cobrar hasta diciembre, sumado a las deudas. Se cobrará en nueve cuotas”.

Y agregó: “Ante lo que se viene, que por ahí no se puede afrontar el contrato, uno entiende la situación. Uno nunca quiso ser una piedra en el camino para Gimnasia. Tuvimos una relación siempre muy respetuosa”.

Con respecto a cómo se dieron esas charlas con Cowen y cómo fue la relación de un mes, Pipo explayó: “Siempre se trabaja por plata. Quedamos en el acuerdo de que ellos no nos pagaban los tres meses de rescisión, ni tampoco hacerlo nosotros. La relación con Mariano y su gente fue muy buena. Nosotros vinimos a salvar a un equipo del descenso y nos renovaron el contrato porque aumentamos el valor del plantel, con una mayoría enorme de chicos sumado a una buena campaña”.

Además, hizo énfasis con respecto al contrato firmado con la gestión de Gabriel Pellegrino: “Yo me gané el contrato, a mí no me lo regaló o me lo tiró por la cabeza. Esa renovación se dio después de una gran campaña y de la valorización que fue obteniendo el plantel en base a rendimientos. A partir de agosto no cobramos más, no me tomó por sorpresa la situación económica que hoy se está viendo. Todo aquel que estaba en el mundo Gimnasia lo sabía”.

El exentrenador Mens Sana también hizo un recorrido durante su estadía en Estancia Chica y dio su punto de vista institucional: “Gimnasia tiene todo para crecer y ojalá ellos puedan encarrilarlo, como así también espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Le pusimos un valor de venta a Domínguez, Muro y Sosa que lo pagamos barato. Pero después no es nuestra culpa que no hayan pagado varias partes del pase”.

Por último, el ex-Tigre decidió dejarle todos sus éxitos a Romero, con quien también tuvo una charla antes de la conferencia y se lo dijo personalmente: “Dios quiera que a Chirola y los chicos les vaya bien, como también a la CD. Que el club vuelva a estar en las posiciones de privilegio, porque tiene con qué para estar ahí. A futuro seguramente nos estaremos cruzando”, cerró.

La Reserva empezó con Lobos

Tras los cambios en el cuerpo técnico de Primera, ayer también se hizo oficial la subida de Lucas Lobos para hacerse cargo del equipo de Reserva. Acompañando de su ayudante Martín Saggini, el ex número 10 estuvo en Estancia Chica haciéndose cargo del plantel conformado por varios jugadores de su categoría el año pasado, mientras se espera que los más experimentados vayan bajando de a poco cuando Chirola Romero lo disponga, ya que comenzaron la pretemporada con el plantel profesional.

De esta manera, tras dos semanas de Sebastián Romero y Nicolás Cabrera al mando de Reserva, ahora llegó el turno para Lobos, quien será el reemplazante.