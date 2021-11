Zielinski: "El punto no nos sirve, necesitábamos sumar de a tres"

Estudiantes, empató ante Lanús por 1-1, con goles de Leandro Díaz e Ignacio Malcorra. De esta manera, el Pincha no pudo cortar la racha y acumula 8 encuentros sin sumar de a tres. Hasta el momento, sigue expectante con la clasificación a las copas internacionales.

Ricardo Zielinski, en su conferencia de prensa, destacó que: "El punto no nos sirve, necesitamos sumar de a tres. Fue un partido parejo, no las pudimos concretar y no se nos da".

"Pienso que el déficit fueron los partidos de local, cuando tenemos la posibilidad nos cuesta e hicimos un buen partido ante un gran rival. El equipo no tiene altibajos, es igual al resto de los equipos del fútbol argentino", destacó el entrenador.

Además, se refirió al rendimiento del equipo en los últimos partidos y señaló que: "El equipo ha levantado y ha tenido una buena actitud. Mereció mucho más de lo que tiene, pero esto no es por merecimiento".

"Tuvimos dos partidos malos, son etapas que todos las tienen, pero en líneas generales, el equipo siempre ha sido competitivo y duro. La actitud siempre está, por eso yo me quedo tranquilo", continuó.

Sobre la jugada donde llegó el empate del conjunto local, afirmó que: "Fue una jugada muy polémica, yo le reclamaba al árbitro una falta sobre Del Prete y desde allí vino esa jugada que tendríamos salido de otra forma. Me dio la impresión de que fue una falta muy evidente que no se cobró".

Acerca del presente de Leandro Díaz, sobre el final de la conferencia, destacó que: "Leandro es un jugador que lo tuve mucho tiempo, este es su nivel natural, está dejando atrás la pubalgia".

"Creo que este campeonato se va a definir en los últimos tres partidos, mientras tengamos posibilidades las vamos a pelear siempre", concluyó.