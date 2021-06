Zielinski le bajó el pulgar a Federico González y ya le buscan club

El delantero de 34 años, Federico González, no será tenido en cuenta por Ricardo Zielinski para la próxima temporada en Estudiantes y, al igual que Enzo Kalinski, deberá buscarse club.

Si bien González tiene todavía un contrato vigente, desde el Pincha se tomó la decisión de depurar el plantel con algunos contratos, y la situación de exjugador de Tigre sería una de ellas, además de la salida de Mauro Díaz.



Federico González llegó a Estudiantes hace dos años, a mediados del 2019, y lleva 24 meses sin haberse podido consolidar en el equipo titular.



Si bien el club no le cerrará las puertas para entrenarse, ya se iniciaron conversaciones con su representante para poder generar una salida en buenos términos.



Una vez consumada la salida del delantero, Estudiantes intentará sumar un refuerzo de jerarquía, que por el momento no aparece.