El requisito de Melania Trump para mudarse a la Casa Blanca

Un nuevo inodoro en la habitación presidencial habría sido el requisito que la primera dama le exigió a su esposo para mudarse a la Casa Blanca, de acuerdo a lo publicado por la examiga y exmiembro del personal de la primera dama, Stephanie Winston Wolkoff, en su libro Melania and me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady (Melania y yo: El ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama), que saldrá el 1° de septiembre.

Según la publicación, la esposa de Donald Trump “simplemente se negó rotundamente a mudarse a Washington DC” hasta que la residencia sea “completamente rediseñada y renovada”, ya que las habitaciones eran “un basurero”.

La autora del libro indica que Melania “no estaba preparada para usar el mismo baño que los Obama o cualquier otra persona, sin importar si era la reina de Inglaterra”, y pidió redecorar y repintar las instalaciones, ya que encontró que “todo estaba viejo y en mal estado y quería que fuera completamente nuevo”.