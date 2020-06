España fija nuevas distancias para la vuelta a clases

España trabaja en las nuevas medidas sanitarias para volver a las aulas en septiembre. La ministra de Educación, Isabel Celaá, elaboró junto a autoridades sanitarias un nuevo protocolo para que las comunidades autónomas diseñen las condiciones de aprendizaje para las próximas cursadas.

Las clases serán con un máximo de veinte alumnos y no será obligatorio el uso de barbijo para los más chicos. Los niños de hasta 10 años no tendrán que respetar distancia entre ambos, mientras que los mayores deberán mantener un metro y medio.

“Estamos planteando una apertura de un curso bien organizado que abra las puertas para todos los alumnos. La pérdida de presencialidad genera más vulnerabilidad en los alumnos que tienen más problemas, y buscamos la presencialidad como principal objetivo”, expresó Celaá.

La utilización del barbijo no será obligatorio en los más pequeños mientras permanezcan en su “grupo de convivencia estable”, establece el protocolo. En cambio, los alumnos de primaria en adelante sí deberán llevarlo cuando no se pueda garantizar la distancia de un metro y medio, pero no cuando estén en sus bancos.

Las noticias de la pandemia en España parecen dar un respiro, ya que por cuarto día consecutivo no se notificaron fallecimientos por coronavirus, cifra que llegó a los 27.136.