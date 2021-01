Claudia Villafañe la gran campeona de MasterChef Celebrity

La primera edición de Masterchef Celebrity llegó a su fin y se supo la ganadora: Claudia Villafañe venció a Analía Franchín y se llevó el preciado trofeo y una suma en efectivo de un millón de pesos.

Después de tres meses de intensa competencia y con una audiencia fiel que lo convirtió en un éxito, el reality gastronómico de Telefé tuvo su última gala. Santiago Del Moro dio la introducción a una noche cargada de emoción y le cedió la palabra al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, quienes se mostraron felices de haber participado en el ciclo.

Cabe resaltar que Dalma y Gianinna Maradona aparecieron este lunes por primera vez en un programa de televisión tras la muerte de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre.

Acto seguido, y para sorpresa de todos los presentes en el estudio, entraron varios los ex participantes del certamen, entre ellos, Sofía Pachano, el Polaco, Vicky Xipolitakis, Fede Bal, Roberto Moldavsky, Boy Olmi y el Turco García.

En una definición apasionante, el jurado tuvo que tomar la decisión final, a pesar de que los tres cocineros hubiesen preferido un empate. El encargado de anunciar a la campeona fue Martitegui: “La ganadora de Masterchef es...la Tata”, señaló para alegría de todos los presentes.

Emocionada, Claudia dijo unas conmovedoras palabras: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mis nieto Benjamín, que está con su papá y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está, y mis amigas”. Y cerró: “Estoy muy agradecida y feliz”