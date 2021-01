En La peste, serie de época que puede verse en HBO, Patricia López Arnaiz encarna a Teresa Pinelo, una mujer adelantada a su época. Diario Hoy accedió de manera exclusiva a la actriz de las recientes películas Uno para todos y Ane, para saber detalles de su presente.

—¿Qué te llamó la atención del personaje y su manera de romper convenciones?



—La propuesta que tuve por parte de las directoras de casting para hacer las pruebas me ponían en un lugar de mucho poder, yo no sabía para qué era, en un principio, sí sabía que era para una serie de Alberto Rodríguez Librero, y eso me interesaba.

—¿Cuáles son las cosas que más te gustaron a la hora de interpretar de Teresa y qué no?



—En general es un personaje que me dio mucho gusto hacer, en la primera temporada se pone en un lugar no de heroicidad idealizada, tiene sus claroscuros. Lo que me daba mucho gusto era algo que había en la escritura, puro texto, frases y circunstancias escritas desde un sitios que me daba placer hacer, como el momento del juicio, enfrentada a veintitrés hombres, hablando desde un sitio muy controlado, por la clase donde le tocó estar, un sitio muy contenido, y cómo ella utiliza sus armas y violencia, desde un lugar controlada, no es un arrebato, es como cuando disparas un dardo. Me encantaría poder hacer eso en mi vida.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?



—Es muy intenso, ahora ruedo en el Pirineo La cima, película de Ibon Cormenzana, junto a Javier Rey, sobre unos alpinistas que están en el Annapurna. Además, estoy con una serie que se llama Feria, hay muchos proyectos en la mesa, es un momento muy fértil, intentando respirar, tomando decisiones, atendiendo mi vida personal. Es un momento muy intenso.