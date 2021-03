Gianinna Maradona y otro indicio de romance con Daniel Osvaldo

Gianinna Maradona tuvo otro gesto de cercanía con el ex futbolista, Daniel Osvaldo. Mientras crecen los rumores de un romance, la hija de Claudia Villafañe asistió al show que él brindó con su banda, Barrio Viejo, en The Roxy, y publicó fotos en Instagram.



En una de las imágenes, se veían el cartel del evento y en otra, al cantante ya en el escenario en acción. Osvaldo, por su parte, replicó el posteo en su cuenta.

Estos gestos se suman a aquellas indirectas que la ¿pareja? se habría enviado días atrás, cuando ambos compartieron la misma frase en sus Instagram. "Te amo", expresaron ambos al unísono.

Gianinna era muy amiga de Jimena Barón, pero se pelearon cuando la actriz los vio charlando muy acaramelados en una disco porteña. Eso sucedió en 2015, dos meses después de la separación de él y la cantante.

“Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, declaró la diseñadora. Pero cuando salieron las fotos, Barón dejó en claro que la amistad se había roto.

"Gianinna me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”, se sinceró Jimena.