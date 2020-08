Luana Pascual: “Soy muy inquieta y me gusta aventurarme”

Desde su temprana niñez, Luana Pascual se desempeñó como bailarina e intérprete en Colores, el programa de Reina Reech, y luego fue invitada a integrar la columna del célebre programa familiar Nico. Al respecto, ella declara: “Fui muy privilegiada porque tuve una gran escuela junto a grandes actores”. En diálogo con este medio, la artista habló sobre su nuevo proyecto Varieté brutal cuya función online será el 21 del corriente, a las 22 y cuyas localidades pueden comprarse a través de Eventbrite.

—En pleno auge de tu carrera te fuiste al exterior, ¿cómo viviste la experiencia? ¿Cómo fue recepcionado tu arte?

—A los 17 viajé a Perú y me quedé dos años. Me recibieron súper bien. Son lo más. Hice amigos, trabajé y la pasé hermoso. Después fui a Costa Rica y México. Ahora hace un buen rato que no me voy a ningún lado. Soy muy inquieta y me gusta aventurarme. Me parece que está bueno no quedarse con lo que pasa acá. Es un buen ejercicio como artista para dominar otras aristas. No quería quedarme en una burbuja y perder la percepción de la realidad o empatía. Hay que estar en movimiento y conocer otras culturas.

—¿Considerás a las redes sociales como vitrina para visibilizar tu trabajo?

—Son una herramienta muy importante para la gente que debe estar en la casa porque se informan y entretienen, mientras que los artistas vimos una salida para poder difundir los trabajos.

—Hiciste un sketch imitando a Viviana Canosa y explotaron las redes sociales…

—Empecé haciendo una parodia de la exgobernadora y era muy divertido. Los videos se viralizaron y aparecieron en los portales. Lo de Viviana Canosa surgió cuando invitó a Berni y no lo dejaba hablar. Después fue Aníbal y le arrojó alcohol en la cara. Me pareció tremendo. Es por ello que elegí el personaje para hacer una parodia. Después no dejó de darme material. El primero que subí, le gustó porque me siguió en la red social, y escribió “sos crack. Al siguiente dijo que su abogado iba a contactarme. No me llegó ninguna notificación. Imagino que es parte del circo que hace. La pandemia potenció cualidades de ciertas personas y muestran cómo son. Tomó dióxido de cloro en vivo, sin conciencia de que es una comunicadora y tiene que ser responsable.