30 años de El amor después del amor

El disco más vendido de la historia de la Argentina cumple 30 años en este 2022, trayendo los más cálidos recuerdos de una época de juventud donde el rosarino Fito Páez logró generar un éxito perdurable: El amor después del amor.

Con un listado de 14 canciones, todos éxitos que se convirtieron ya en clásicos, Páez dejó marcada a más de una generación que aún hoy recita sus canciones a viva voz, con la fuerza de un tiempo lejano.

Es que, con este álbum, que hasta incluye una de las dedicatorias de amor romántico más memorables de la cultura nacional (Un vestido y un amor), Fito Páez marcó su consagración definitiva como uno de los artistas de rock más importantes e influyentes de la música argentina y latinoamericana.

El amor después del amor tuvo más de un millón de copias y contó con la participación de grandes músicos de la Argentina como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Andrés Calamaro y Gustavo Cerati.

“Lo escuché y casi me caigo de la silla. No podía creer que pudiera cantar una estrofa con tantas letras y así de complicadas. Era incomparable y eso lo hizo aún más atractivo”, dijo el productor chileno, Carlos Narea, a quien Fito le acercó su producción.

El periodista Marcelo Fernández Bitar, lo dejó claro en su libro 50 años de rock en Argentina, donde cuenta que la obra del rosarino agotó 30.000 copias en dos días y otras 20.000 en solo una semana; además de miles de teatros repletos.

Con ese contexto de éxito monumental, a lo largo de todo el año siguiente Fito realizó 120 shows, incluidas dos en el estadio de Vélez, donde los días 24 y 25 de abril casi 85.000 personas estuvieron presentes.

Las canciones que lo integran son casi himnos del rock nacional y no debe haber quien escape a recitarlas de memoria. El amor después del amor; Dos días en la vida; La Verónica; Tráfico por Katmandú; Pétalo de sal; Sasha, Sissi y el Círculo de Baba; Un vestido y un amor; Tumbas de la Gloria; La rueda mágica; Creo; Detrás del muro de los lamentos; Balada de Donna Helena; Brillante sobre el Mic y A rodar mi vida, marcaron la historia.

Sobre la canción que se convirtió en uno de los más conocidos mensajes de amor en nuestro país, el propio Páez explicó: “Esa canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera”. Se refería, por supuesto, a la actriz Cecilia Roth.