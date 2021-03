A la guerra con Orlando Bloom

El talentoso, y codiciado por las revistas del corazón, Orlando Bloom, encabeza la superproducción bélica The outpost junto a un gran elenco. Esta llega, en exclusiva para la Argentina, a Paramount+, la nueva plataforma de entretenimiento del estudio. The outpost es un relato que logra transmitir de manera vívida y eficiente la realidad de un grupo de soldados en la línea de guerra, presentando la batalla de Kamdesh inmersivamente. Inspirada en el best seller de Jake Tapper, Rod Lurie logra un trepidante relato, que por momentos se mantiene atento a aquello que en la cotidianeidad de los soldados permite vislumbrar una humanidad resentida por un hecho al que ninguno de ellos está preparado. Como el capitán Keating está Bloom, quien vuelve al cine bélico tras La caída del Halcón Negro. Como el sargento Romesha Scott Eastwood, Ty Michael Carter, interpretado por Caleb Landry Jones y el Capitán Yllescas, encarnado por Milo Gibson, por solo mencionar a algunos intérpretes del gran elenco de una película bélica diferente.