Rita Azevedo Gomes y su pasión por el cine

Sin dudas, Rita Azevedo Gomes, directora de películas como A portuguesa y O som da terra tremer, ha logrado posicionarse entre los mejores realizadores del mundo. Dueña de una prolífica carrera, con trabajos como Danses macabres, squeletter et autres fantaisies, en coautoría con Pierre León y Jean-Louis Schefer, que pudo verse en el último DOC BuenosAires. Diario Hoy dialogó con ella, para conocer más de su trabajo y cómo recibe las invitaciones a dar clases magistrales.

—¿Qué se siente al ser convocada por festivales de cine del mundo a dictar masterclass?



—Siento que no soy un maestro en absoluto. Me siento más como un aprendiz. Pero, a pesar de las circunstancias actuales, que imponen nuevas formas de comunicación en las que nos privamos de la presencia del otro, siempre es un placer, un honor, poder participar, de una forma u otra.

—¿Cuándo supo que dirigir cine era lo que iba a hacer en su vida?



—No lo sé exactamente, todavía no lo sé hoy. Ocurrió. Se suponía que debía ser así.

—¿Qué aspectos del cine son los que más le interesan, sonido, imagen, montaje, y por qué?



—Todos estos aspectos son extremadamente importantes, interesantes y requieren creatividad. La imagen es lo primero que se crea, pero pienso simultáneamente en el sonido, el montaje, la música.

—Sus protagonistas siempre son mujeres fuertes, ¿por qué cree que no muchas cineastas eligen también esto?



—¡Mujeres y hombres! Personajes que me interesan. No decido hacer una película porque es una historia de 'mujer fuerte'. Hoy en día se habla de muchas "mujeres fuertes". No pienso en esos términos. Hay películas buenas, otras no tan buenas, otras muy malas, eso es todo.

—¿Cómo selecciona temáticas y propuestas plásticas para sus filmes?



—Cada película acaba teniendo su propio carácter. Cada tema debe tratarse de forma singular. No tengo “formas” generales.

—¿Qué consejo puede darle a un cineasta que recién comienza?



—No soy muy partidaria de dar consejos. Pero, al menos para mí, sobre todo intento seguir haciendo películas en total libertad. Es una cuestión de ética. No cedo a la facilidad ni a las tendencias de la época.