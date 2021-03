Dueño de un estilo único dentro de la música urbana que compone, produce e interpreta, Malandro dialogó con este multimedio sobre su profesión, en la previa de la función que brindará hoy, desde las 20, en 67 y 117.

—Una vez que incursionaste en la música y comenzaste a ser popular, ¿cómo continuó la relación con los amigos del barrio?



—Mis amigos siguen ahí. También sucede que a algunos ya no los veo; pero porque esas personas, en el fondo, no fueron amigos. Creo que nomás los sentía con ese cariño; pero bueno, no los juzgo; la calle es así, con mil berretines.



—En relación con tu vida, ¿el ascenso modificó tu personalidad o la manera de relacionarte?



—Me cambió en lo inherente a la forma de llevar la vida, pero no así en la personalidad. Para mí, el cambio que tuve es algo que todo el mundo necesita, que está dado por el tiempo. Ahora tengo momentos disponibles para todo lo que tenga ganas de hacer.

—¿Qué análisis podrías hacer sobre la escena actual?



—No tengo mirada ni opinión alguna sobre la escena actual por que no estoy al tanto de lo que es la escena. Sí puedo decir que sé sobre las cosas que sacan o presentan amigos que son artistas, porque solo escucho cosas que me gustan.

—Sobre tu obra artística en la música y el dibujo, ¿cómo se relacionan? ¿Qué podés contar de las canciones?



—Si tuviera que hablar de mi música, tan solo le preguntaría a la gente que se tatúa mis canciones. En mi caso, yo solo compongo lo que me va saliendo al trote, es una música “a descubrir” y donde alguna letra te calzó, ya está. Tengo otra pasión que es dibujar. Sin embargo ambas cosas van de la mano porque gracias a la música, ilustro las tapas de mis discos