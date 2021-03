Showmatch ya tiene fecha confirmada para el regreso a la televisión

Después de un año sin estar en la televisión argentina, Marcelo Tinelli vuelve con Showmatch y un nuevo proyecto: "La Academia". Esta nueva apuesta contará con la participación de 20 famosos, que deberán desempeñarse en distintas disciplinas.

Además, contará con cuatro jurados confirmados: Ángel De Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Pero lo que no se conocía hasta el momento era la fecha de estreno del programa. Según informó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Showmatch volverá a salir al aire el próximo 19 de abril y contará con secciones de humor, como ocurría en la época de "Videomatch".

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, comentó Ángel

Y agregó: “No todo el mundo puede participar en La Academia, porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no solo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.