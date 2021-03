“En Reina Madre nada es improvisado y queremos que los temas suenen tal como los tocaba Queen”

Durante las décadas de los 70 y 80, la formación inglesa Queen que fue liderada por Freddie Mercury sentó las bases de un rock romántico, elegante y audaz. Tras instalar hits, recorrer el mundo entero y disolverse, la banda fue el especial foco de atención de un grupo de amigos que decidieron tributarla bajo el nombre de Reina Madre. Bajo un arduo trabajo de vestuario, caracterización y trabajo técnico, este grupo logra un ambiente tan real que invita a viajar por los clásicos de siempre.

Durante una charla con este multimedio, se expresaron sobre la trayectoria cosechada en estas tierras pero también sobre el recorrido que supieron construir en el exterior. Además presentaron los detalles de las nuevas adquisiciones e innovaciones dentro de la formación para el show que darán el sábado 10 de abril, a las 21:30 en el Teatro Coliseo Podestá.

—En esta apertura paulatina y la vuelta a los escenarios, ¿cómo se preparan para la función?

—Con muchas ansias y emocionados ya que en nuestra última gira realizamos allí dos funciones con localidades agotadas y realmente el público nos regaló noches increíbles. Además, por todo lo que significa estar en el escenario de unos de los teatros más importantes y emblemáticos de nuestro país como lo es el maravilloso Coliseo Podestá.

Reina Madre se ha renovado en todo sentido luego de 14 años ininterrumpidos de giras, hay un antes y un después de la pandemia por así decirlo. Realmente tenemos preparado para este año un show muy especial en donde abarcamos casi cronológicamente todas las épocas de Queen. Es decir, recordamos su paso por la Argentina en 1981 cumpliéndose ya 40 años de aquella enorme fecha e intentamos transportar al espectador en el tiempo logrando de que se vaya con la sensación que estuvo en un espectáculo de Queen en los ‘70 u ‘80.

—Siendo una formación musical que realiza presentaciones a lo largo de todo el país y solía viajar al exterior, ¿de qué manera transitaron esta pandemia?

—Fue realmente muy duro, nuestras vidas trascienden en un escenario y al no poder estar fue muy difícil sobrellevarlo, pero intentamos permanecer en contacto con nuestro público de alguna u otra forma a través de las redes, intercambiando mensajes de aliento mutuo, acompañándolos, agradeciendo siempre su presencia. No realizamos shows vía streaming porque Reina Madre tiene un vínculo muy especial con su público, ellos son parte de nuestro show, los involucramos siempre desde el primer minuto, y al no tenerlos allí presentes con nosotros nos daba la sensación de ser un show frío, por decidimos a pesar de las múltiples propuestas recibidas, no hacerlo.

—¿Cuáles son las formas de innovar?

—Estamos permanentemente ensayando cosas nuevas y más allá que los temas clásicos siempre están, agregamos cada tanto algunas perlitas que sorprenden gratamente al espectador. Reina Madre supo mantener a lo largo de estos 14 años un estándar de show basado en vestuarios, los mismos instrumentos que utilizaban ellos, la luminaria, en fin, siendo una banda clon y además a través del absoluto y sincero respeto y admiración por Queen, acompañado por un férreo profesionalismo y una puesta en escena de vanguardia.