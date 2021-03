La investigación contra Meghan Markle

De forma reciente, la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry brindaron una entrevista al show de Oprah Windfrey donde revelaron detalles de su nueva vida en lejanía de la corona británica.

Días después, un periódico inglés informó que uno de los tres asesores del matrimonio renunció por el acoso laboral que recibió por parte de la duquesa. Tiempo después expulsó a sus otros compañeros y, en conjunto, decidieron iniciar acciones legales.

Si bien los acusados no emitieron ninguna exclamación al respecto, la Corona Británica lanzó un comunicado emitido el miércoles 3 de marzo que reza: “Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones en The Times luego de las afirmaciones hechas por el ex personal del duque y la duquesa de Sussex”.

“En consecuencia, nuestro equipo de recursos humanos estudiará las circunstancias descritas en el artículo. Se invitará a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la Casa, para ver si se pueden aprender lecciones. La Casa Real ha tenido una política de Dignidad en el Trabajo durante varios años y no tolera, ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo”, concluyeron.