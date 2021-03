Nicole Kidman tiene nuevo proyecto con Apple TV+

"Glow" fue una de las series originales más interesantes de Netflix, pero tras su cancelación, Liz Flahive y Carly Mensch -sus creadores- ya tienen en marcha una nueva apuesta bajo el ala de Apple TV+. Se trata de "Roar", cuyo sorprendente reparto estará liderado por Nicole Kidman.

La serie adaptará el libro de relatos de Cecelia Ahern y junto a Kidman veremos un elenco conformado por Alison Brie, Cynthia Erivo y Merritt Wever. The Wrap es el medio que dio a conocer la noticia.

El libro gira en torno a un grupo de mujeres muy diferentes que enfrentan los variados obstáculos que les impone la vida, pero en todos los casos, cada una se las ingenia para salir adelante. Una de las mujeres vive torturada por extrañas marcas de mordiscos que aparecen en su piel; otra es tragada por un suelo durante una presentación y una decide cambiar a su marido aburrido en la tienda en que lo consiguió.

Desde hace unos años, Nicole Kidman ha encontrado un lugar cómodo dentro de la televisión con excelentes apuestas como "The Undoing" o "Big Little Lies". En "Roar" no solo actuará, sino que también ejercerá como productora ejecutiva.

Por último, tiene planeado protagonizar "Nine Perfect Strangers", adaptación de la novela de Liane Moriarty con Tiffany Boone, Bobby Cannavale y Luke Evans.