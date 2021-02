Acción, amistad y suspenso para ver

EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS

Kate y Tully son amigas de toda la vida. Son el yin y el yang, el día y la noche. Pero aún en sus diferencias enormes se aman y se han apoyado siempre. Sin embargo, cuando Tully comienza a repetir algunos errores del pasado, que involucran intereses particulares asociados a la vida amorosa de Kate y su hija, nada será como se supone que tiene que ser. NETFLIX

THE ATTACHÉ

Es la historia de Avshalom, un judío israelí de ascendencia marroquí y un músico exitoso que se traslada a Francia por el nuevo trabajo de su esposa Annabelle como agregada de la embajada de Israel en París. En el relato se puede ver cómo es ser un inmigrante anónimo en una tierra extranjera. Esto adquiere otro significado cuando el mayor ataque terrorista ocurre el mismo día de la llegada de Avshalom. 14/3 STARZPLAY

LITTLE BIRDS

Es 1955 y la heredera Lucy Savage llega a Tánger, recién salida del transatlántico de vapor hacia uno de los últimos puestos de avanzada de la decadencia colonial. Adaptado de la colección de cuentos eróticos de Anais Nin, la serie es una reinvención audaz y subversiva del melodrama que llevará al público a un viaje ingenioso, conmovedor y provocador hacia la libertad y la independencia. 14/2 STARZPLAY

APACHE

Dirigida por Adrián Caetano, relata el camino de Carlos Tevez hasta ser un ídolo popular, desde su nacimiento hasta su adolescencia, cuando ingresa a jugar a Boca Juniors . A lo largo de ocho episodios, la miniserie refleja la vida del astro, un ejemplo a seguir. De lunes a viernes a las 23.30 por TELEFE

13 DÍAS LEJOS DEL SOL

Una de las producciones brasileras más exitosas de los últimos años llega a Atreseries, narrando el derrumbe de un centro médico en construcción, presentando una situación límite, de encierro y opresión. Esta historia logró atraer a un promedio de 41 millones de espectadores en su emisión en 2017 en Brasil.

SKY ROJO

Lali Espósito es Wendy en la nueva serie de Netflix, que llega el 19 de marzo. Ella será “impetuosa, decidida y desafiante. Llega al Club sabiendo que estará en situación de prostitución y desconoce que está entrando voluntariamente en un secuestro. Necesita salir de la pobreza en la que vive y sueña con poder establecerse con su pareja y tener una buena situación económica”. La serie fue creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, showrunners de La casa de papel.

Lo que viene

Llega STAR, lo nuevo del entretenimiento

Desde el 22 de febrero FOX Channel será STAR Channel reuniendo todas las señales con ese nombre. FOX Premium será STAR Premium y tendrá series como This is Us; FOX Premium Movies será STAR Hits; FOX Premium Series, STAR Series; FOX Premium Action, STAR Action; FOX Premium Comedy, STAR Comedy; FOX Premium Family, STAR Fun; FOX Premium Cinema, STAR Cinema; FOX Premium Classics, STAR Classics y finalmente FOX life será STAR Life.

El retorno de los Narcos a la TV

Esta nueva entrega, protagonizada por Diego Luna, que A&E estrena el 15 de febrero vuelve con la historia del narcotráfico en México bajo el liderazgo de Félix Gallardo (Luna) a mediados de los ’80.

Vuelve Legacies a la televisión

Desde el próximo martes 9 de febrero a las 00:20 por Warner Channel, llega una nueva temporada de Legacies. En esta ocasión Hope está dispuesta a arriesgar todo para sacar a sus amigos del peligro.