La confesión de Soledad Fandiño

Durante el 2020, Soledad Fandiño se abocó a ciertas producciones en el interior de su hogar como también a la crianza de su pequeño hijo Milo, fruto de su amor con René, el excantante de

Calle 13.



Tras la separación, el músico se instaló en su tierra natal, Puerto Rico, mientras que la rubia llegó a Buenos Aires con el heredero en común. Una vez acá, los sorprendió la pandemia. Es por ello que el papá no pudo ver a su hijo y por las fiestas de diciembre, Milo logró viajar para quedarse un tiempo prudencial con su familia.



Ahora, la modelo reveló que el niño se quedará un tiempo más, pero que esta situación no la perturba. Por el contrario, declaró que confía en la sabiduría del menor y que hablan todos los días a través de extensas videollamadas.



Sobre la situación reveló: “Estamos siempre pensando en lo mejor para Milo. Por ejemplo, yo consideraba que lo mejor era que viera a su papá, porque estuvo todo el tiempo conmigo. Entonces decidimos que se fuera a Puerto Rico para las Fiestas, aunque siempre con el miedo de que cierren las fronteras. Confié en los sentimientos y en lo que era necesario para mi hijo”.



Asimismo dejó en claro que con su ex solo mantienen diálogo en relación a los asuntos concernientes al menor: “Por lo general, nuestros temas tienen que ver con Milo, a no ser que tengamos conflictos personales, que ahí hemos hablado de otras cosas. Nos respetamos mucho y los dos pensamos en él. Nos conocemos mucho y la opinión del otro importa, es un familiar que te conoce”.