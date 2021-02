Ahora sí se acabó el amor: se separó Brian Lanzelotta

Pese a la crisis que habían superado, donde habían apostado al amor a finales de 2020, Brian Lanzelotta se separó definitivamente deMariana César, con quien tuvo a su hija Roma. La noticia fue confirmada por la modelo, quien destacó que esta vez es el punto final del amor.

"Estamos definitivamente separados ya hace unos días y es definitivo. No da para más y no queremos lastimarnos", destacó César a la Revista Paparazzi. La decisión la tomaron justamente en el cumpleaños de su hija, quien celebró su primer año de vida. Por el momento, Lanzelotta no habló al respecto del tema y se mantiene en silencio.