Éric Lartigau: “Es increíble a dónde nos puede llevar la locura de internet”

El realizador Éric Lartigau presenta su nueva producción #TeSigo, una película que analiza cómo las redes sociales y los vínculos virtuales pueden modificar la percepción de la realidad.

Protagonizada por Alain Chabat y Bae Donna, entre otros, la película transita la comedia y el drama por partes iguales. Diario Hoy dialogó con el director francés para conocer detalles de la propuesta.

—¿De dónde surge la historia de #TeSigo?



—La inspiración vino de mi productor Édouard Weil. Él me habló de un artículo en un diario que contaba la historia de un hombre noruego o austríaco que había partido a China para encontrarse con una mujer que había conocido a través de las redes sociales. Evidentemente la joven mujer no lo esperaba y decidió hacer una huelga de hambre, y después de cuatro días fue repatriado.

Cuando me contó eso me dije: “Es increíble a dónde nos puede llevar la locura de internet”. Uno se crea otra vida, inventa cosas. Se puede inventar un perfil, inventarlo todo, con Instagram, Facebook. Era interesante ver cómo de la nada podemos caer en el abismo cuando uno no está bien equilibrado.

—¿Cómo fue el casting? Era clave el contraste entre los dos

protagonistas…



—En cuanto a los actores Alain Chabat y Bae Donna, con él y Charlotte Gainsbourg había trabajado en la película Donne moi ta main, somos amigos en la vida, y cuando esta película llegó pensé inmediatamente en Alain.

—¿Cuánto tiempo duró el proceso de rodaje?



—Se hizo de manera rápida y natural, con Donna nos conocemos también hace diez años, porque tenemos un amigo en común que es Nicolás Ghesquiére, diseñador de moda, que me invitaba a todos sus desfiles y ella es la embajadora de Louis Vuitton en Corea. Le hablé del proyecto, le mandé el guión y de inmediato me dijo que sí. La adoro porque es una actriz muy versátil, tiene 200 caras y una manera de atravesar el espacio, de moverse, de ser, tiene algo muy único en su manera de actuar y me gustaría más adelante hacer una comedia con ella también.