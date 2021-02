Los Globos de Oro se dividen y multiplican

Por primera vez en la historia de los Golden Globes, la gala de transmisión estará dividida entre Beverly Hills y Nueva York. La edición número 78 de los premios, que otorga la Foreign Press Asociation, tendrá a Tina Fey en The Rainbow Room, del Rockefeller Center de Nueva York, y a Amy Phoeler, en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California. La gala se realizará el próximo 28 de febrero.



Mank, The trial of the Chicago 7, Nomadland y Promising Young Woman son las películas más nominadas.