Escándalo por una fiesta clandestina que hicieron los hijos de Kike Teruel

Un veradero escándalo sucedió en la casa de Kike Teruel, integrante histórico de Los Nocheros. Su hijo armó una fiesta clandestina que terminó en escándalo, ya que un joven terminó herido tras un ataque en manada. Además destacaron que había 100 personas en el lugar.

Según detallaron, dos hijos del músico participaron en la golpiza a un joven en un evento que realizaron en la casa del integrante de Los Nocheros. La víctima terminó hospitalizada, tras un ataque grupal. Antes esta situación, la tía del golpeado habló con Intrusos y acusó a Teruel y su familia.

"Si entra a mi casa una persona que no conozco, llamó al 911. Él estaba invitado. El señor Kike Teruel dice que no, pero si lo conoce a mi sobrino porque tenemos videos donde se ve que concurría mi sobrino a su casa. No era amigo, era conocido del señor Felipe Teruel", destacó la mujer.

Y agregó: "Lo hostigaron por no tener ropa de marca, ya que parece que eso los hace personas acorde al lugar. Lo sacaron a la fuerza a él y su amigo, le arrancaron la gorra, la remera y le quitaron el celular y la plata que tenían. Cuando van bajandp para irse a su casa, atacaron a mi sobrino en manada. Fue una forma animal y no una forma racional".

También remarcó que el joven está internado y que aún no tiene parte médico. Y siguió con las acusaciones: "Tenemos audios donde Kike Teruel trasmite el deseo de juntarse el día jueves con mi hermana, para que ella le levante la denuncia y que fuera a su casa. Después amenazó con hacer otra denuncia contra mi sobrino, como que habían golpeado a su hijo". Por el lado de la familia Teruel, destacaron que el joven se coló en la fiesta y que solamente había 20 personas en la casa.