Evan Rachel Wood denunció públicamente a Marilyn Manson

De forma reciente, la actriz Evan Rachel Wood, reconocida por su participación en la serie Westworld, que fue producida por HBO, brindó los detalles escabrosos de la relación que supo mantener con el cantante Marilyn Manson, que se hizo pública en el 2007.

Este vínculo transcurrió cuando ella cumplía los 19 y él tenía 38 años. La característica central fueron las crisis, las escenas violentas y ahora una denuncia por abuso sexual.

Tras el noviazgo, un compromiso fallido y una separación tormentosa, la pareja decidió desvincularse y continuar caminos por separado. Es más, la actriz volvió a casarse, tuvo un hijo y se divorció hace unos meses.

En la actualidad, Evan redactó un comunicado publicado en su cuenta de Instagram y en una afamada revista donde da cuenta de los delitos sexuales a los que fue sometida. Al respecto, reveló: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años.

Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”.

Una vez que la información tomó trascendencia pública, otras 4 mujeres llamadas Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella brindaron sus testimonios al respecto e identificándose con esta declaración mediática.

Además de mostrar su propio calvario, Evan compartió una captura de pantalla que visibiliza un chat con su colega, Charlyne Yi, confesándole que Manson acosaba a sus compañeras en el set de grabación de la serie Doctor House.

Por último, Wood se volvió una activista en materia de género y ahora busca cambiar la legislación de California. Sucede que presentó un proyecto para extender los tiempos de prescripción en las denuncias por violencia doméstica.

Por su parte, Manson ni sus representantes legales se han expresado sobre estas denuncias públicas.