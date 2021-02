Moria Casán denunció discriminación por ser criticada tras aceptar vacunarse

Moria Casán se defendió de las críticas por haber aceptado vacunarse con la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y acusó ser víctima de discriminación, ya que ella es una persona de riesgo al ser mayor de 70 años.



El debate se generó porque la actriz no es personal de salud, aunque la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, argumentó que vacunar a personas famosas puede ayudar a concientizar y generar confianza en la población más reacia a recibirla.

"Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como ésta, donde el mundo está paralizado por el COVID 19", comenzó en un largo descargo en Twitter.

"Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar, porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Pero parecería que la tengo, si no no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional", continuó, para luego asegurar que ella es esencial porque tiene 70 años y una familia que la quiere cuidar tanto como ella cuida su vida.

"Yo soy esencial porque tengo más de 70 años, tengo una hija y 2 nietos (...) denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola", afirmó la morocha.

Y finalizó: "Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama porque ustedes no representan nada porque si consideran que un famoso no representa nada, para qué hablan y usan mi imagen?".