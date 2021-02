Eduardo Pinto revela detalles de su película, Sector VIP

Eduardo Pinto presenta hoy en CINE.AR Sector VIP, con Martina Krasinsky,Joaquín Berthold y Luis Machín. Es un oscuro policial de denuncia que toca temas como la trata de mujeres y el negocio de las fake news. Diario Hoy dialogó con el realizador que acaba de terminar otra producción, Desarmadero, protagonizada por Luciano Cáceres y Diego Cremonesi.

—Dentro del universo de Sector VIP, ¿cómo imaginaste la exploración de los espacios en donde se abusa de las mujeres?

—Yo soy de la generación del cine que resurgió en la democracia, del cine de Adolfo Aristarain, de Juan Carlos Desanzo, del cine de Abel Ferrara, Welcome to New York; donde hay algo de erótico, oscuro, podrido, todos en la noche, en las drogas, ese sector VIP que aglutina a todos. Cuando la empezamos a filmar pensamos en ese erotismo sucio y recuerdo que en los 90 era eso, entrar al VIP, quiénes entraban, los que tenían dinero, pertenencia, los que estaban en los medios. Eso me pareció atractivo para contar.

—¿Es la primera vez que dirigís guiones de otro?

—No, hice unos especiales con Andrea Del Boca para la Televisión Pública, unos unitarios y después Palermo Hollywood, que el guión no era mío. Ahí lo agarré y lo filmé; acá les dije que quería darle una vuelta, aggiornar el policial, eso oscuro de la noche reforzarlo y eso fue lo que hice. Y también puse a los personajes adelante y a las mujeres, porque el guión tenía sus años y lo mejoré, porque si no era mucho.

—Vos venís trabajando en tus películas con mujeres fuertes…

—Sí, empoderándolas. Acá no había muchos roles femeninos como el de la madre, que encarna Ana Celentano, que es un poco cómplice, porque cuando hay mucho dinero hay cosas que no se deben hacer pero se hacen.

—¿Para Santos (Machín) te “inspiraste” en algún periodista real?

—En realidad no, pero te aparecen porque es un poco el estereotipo; dueños de la verdad que hablan, se paran y empiezan a hablar y la gente los escucha, dicen cosas que terminan siendo como palabra santa. Me interesaba un poco romper eso. Santos es un personaje noventoso, el auto, la ropa. En los 90 se institucionalizó un poco ese periodismo y la corrupción; y la trampita fue dejarlo como quedado en el tiempo.

MALCOM & MARIE

Zendaya vuelve con el realizador Sam Levinson tras el éxito de Euphoria de HBO. Ahora se trata de un relato sobre una pareja que pasará una complicada noche, tras el estreno de una película que tiene ciertas similitudes con la vida de la mujer protagonista.

John David Washington coprotagoniza esta puesta al día de drama marital.

AL TERCER DÍA

Es la nueva propuesta de género de Daniel de la Vega, con Moro Anghileri en el rol central. Se narra el derrotero de una madre, quien tras un accidente automovilístico intentará conocer el paradero de su pequeño hijo, del que no sabe nada.

Oscuras revelaciones y un clima enrarecido atraviesan un relato potente y diferente. CINE.AR

EL JARDÍN SECRETO

Nueva adaptación del clásico literario. En esta oportunidad lo hará el mismo equipo que produjo Paddington y Harry Potter, pero encarado para el público más pequeño.

Se trata de dos niños, una mansión en decadencia y el recuerdo de las madres de cada uno en un espacio soñado, el que da el nombre a la producción. CINING Cinemark Hoyts.

CARROCEROS

¿Cuántas veces vieron Esperando la carroza? Hay fanáticos que más de 100, que se conocen sus diálogos al dedillo y los repiten de memoria en encuentros muy divertidos.

Los “carroceros”, así se definen estos cinéfilos amantes del clásico de Alejandro Doria.

Ahora tienen su película, un emotivo y nostálgico documental. CINE.AR