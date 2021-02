“Me da felicidad darle forma a lo que surge en mi cabeza”

Nacido en el viejo continente, el cantante y productor David Alma aprovechó el momento inusual que atravesaba la humanidad para poner manos a la obra. Así creó un video animado sobre un superhéroe que transita sus días entre Argentina y España.

Asimismo, grabó una producción a dueto junto a su colega Ana Belén Beas.



Durante una entrevista con este multimedio, el artista se expresó sobre su bienaventurado presente profesional y personal.

—¿Por qué decidiste ser artista?



—Buena pregunta: ¿puedes creer que ni me lo he planteado? Es natural e innato, está en mí. Y simplemente muestro lo que siento que debo hacer. Lo que sí sé es que me aporta mucha felicidad poder dar forma a todo lo que surge en mi cabeza. ¿Estoy un poco loco? Creo que ser artista es la mejor medicina para no estarlo.



—¿Cómo atravesaste la pandemia?



—Cuando sufrimos las restricciones de movilidad, me encontraba en España, concretamente en mi ciudad natal de la Región de Murcia. Así que siguiendo las indicaciones que el Presidente del Gobierno ordenó a la población española, tuvimos que confinarnos en casa de manera inmediata. Durante ese momento solamente se nos permitía salir para ir al supermercado, a la farmacia o al hospital, con mascarilla y distanciamiento, aunque con desconocimiento de todo. Había mucho miedo, moría mucha gente a diario, todo era terrorífico. En mi caso, vivo alejado de la ciudad y podía respirar aire puro, despejar la mente de tan extraña situación e imagino que, como todos, sufrí el síndrome de vivir frente a la televisión consumiendo el caos de noticias sobre el coronavirus que acontecía en todos los países. Ocupaba los primeros días viendo televisión y escuchando radio, después perdí la noción y disciplina de los horarios a los que estaba acostumbrado por el ritmo de trabajo diario. Y eso me permitió a la vez oxigenar la mente e ir lentamente asimilando todo lo que estaba pasando a nivel mundial. Parece que el Covid-19 era una cosa de lejos pero nos golpeó a todos de cerca y sin darnos cuenta.

—¿Cuánto sirvió tu arte para trascenderla?



—De muchísimo. Tal y como lo preguntas, así se resolvió. Buscando los recursos artísticos que mi mente encerraba; logré que durante el confinamiento aflorasen un montón de ideas que hoy día son una realidad. A principios de 2020 estrenamos el videoclip de More sex y además estaba recién grabado el audio del tema de Superhéroe, del que aún quedaba mucho por hacer como por ejemplo el videoclip. Afortunadamente, meses previos habíamos contactado con la productora El Tío Caracoles en Madrid; estaban inmersos en la obra Parque Lezama, dirigida por Juan José Campanella y todo quedó atado. Así que de manera internacional y combinando horarios entre España y Argentina sacamos adelante un corto animado para Superhéroe. Fue todo un reto pero a la vez una satisfacción, la tecnología nos permitió coordinar muchas reuniones y ahí está el resultado para verlo. Es un trabajo impecable y divertido del que estoy muy orgulloso.

—¿Qué materiales estás presentando?



—En la actualidad no paro de trabajar, aunque sea desde casa porque aún sigue habiendo muchas limitaciones y no podemos actuar. Tras presentar Superhéroe hemos conseguido ser seleccionados en el Concurso Vodafone Yu Music Talent 2021, elegidos entre más de 1.200 bandas, aún estamos compitiendo por ganar. Es un gran esfuerzo pero es el tema más escuchado. Y a la vez estamos presentando la versión acústica a dúo con la actriz y cantante Ana Belén Beas. Ella trasmite dulzura y fuerza en esta colaboración; además tuvimos la suerte de grabar esta versión en un precioso teatro de España. Pueden ver enYouTube la magia que emana de Superhéroe en acústico.

—¿Cómo es recepcionado tu arte en el exterior?



—Por ahora parece que están gustando mucho los últimos temas que he presentado. Seguiré en la misma línea musical porque aún queda mucho material inédito. Espero que a los seguidores les siga encantando mi trabajo. Hace unas semanas un italiano me envió un mensaje privado por Instagram diciendo que tenía metida en la cabeza la canción de Superhéroe y que la tarareaba todo el tiempo y en cualquier lugar ¡Imagínate que te digan eso! Esas cosas son las que te hacen sentir que merece la pena lo que hago. También me animan mucho los mensajes que me llegan desde la productora felicitándome por este trabajo, me transmiten mucha fuerza y amor. Solamente puedo dar las gracias y sentirme bendecido.

—¿Por qué recomendarías al público que escuche tu música?



—Pues porque la música es terapéutica y liberadora. Y si mis canciones consiguen eso les recomendaría que subieran el volumen a tope y se dejaran llevar cantando en voz alta. En Superhéroe hablo del valor de la amistad. ¿Quién no echa de menos salir, reunirse, abrazar y conversar con los amigos como antes? Los amigos hoy en día son un valor en alza y desde mi punto de vista, esta pandemia nos ha enseñado que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”. La tecnología nos permite hacer videollamadas, así que los amigos pueden estar ahí sin estar. Agarren su celular y llámense. Como dice mi canción: “Si un amigo te reclama, tú eres superhéroe, ¡sálvalo del mal!”.