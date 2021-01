Las casas embrujadas de Norteamérica tendrán una serie exclusiva

Reconocida por ser una de las primeras plataformas de streaming en transmitir clásicos y producciones propias, los productores ejecutivos de Netflix pusieron manos a la obra para crear una serie que documente aquellas viviendas donde ocurrieron crímenes brutales para luego ser considerados como lugares demoníacos o espacios que, según las habladurías populares, cuentan con espíritus u otras apariciones escasamente comunes.

La entrega, que aún no posee un título comercial pero ya es un hecho, será dirigida por Joe Berlinger. También fue responsable de la serie Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes y del drama Extremely wicked, shockingly evil and vile.

La serie documental iniciará la temporada con una recopilación selecta de las casas consideradas encantadas. En este racconto podrá disfrutarse del hogar que inspiró el clásico del séptimo arte The Amityyville horror.

A mediados de los 70’, la familia Defeo se instaló en la casona y una madrugada el hijo mayor asesinó a los padres, cuatro hermanos y las mascotas. Al año, el clan Lutz habitó el lugar, pero debió escapar debido a los sucesos que experimentaron con apariciones y otros hechos insólitos.

Asimismo, la vivienda adquirida por Sarah Wichester cuenta con un laberinto para espantar a los espíritus que acosaban a los habitantes.

También estará la mansión Lalaurie, que fue visibilizada gracias a la serie American Horror Story y cuya propiedad pertenecía a una Madamme que tenía una posición acomodada. Sin embargo, su vocación estaba dada por torturar a sus esclavos que luego se vengarían intensamente.

Por último, esta temporada incluirá una casona ubicada en La Boca, Buenos Aires que, según cuenta la leyenda, fue habitada por una artista plástica de nombre Clementina que fue entrevistada por una periodista que se fue a la inmediatez. Al salir, esta última vio como un grupo de gnomos empujaba a la pintora desde la torre donde tenía ubicado a su estudio.