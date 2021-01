Bomba: Jorge Rial no seguiría en Intrusos

Una bomba podría sacudir América, ya que Jorge Rial no seguiría al frente de Intrusos por algunas internas dentro del programa y con la producción. Hasta el momento no hay información oficial, pero todo indicaría que después de 20 años al aire, el ciclo de espectáculos no tendría a su máxima figura.

La información fue brindada por el periodista, Ángel de Brito, quien señaló que hay un quiebre interno: "Está complicado el clima. Rial no tiene comunicación, prácticamente, con sus compañeros, después de todo el bolonqui del chat y todo eso, se cortaron las líneas", destacó en su programa El Espectador.

Además afirmó que Rial ya le habría comunicado a las autoridades del canal, su decisión de no seguir. "A algunas personas importantes del canal y del programa, Rial les dijo que no volvía ¿Por qué se empieza a hablar de todo esto? Bah, no, hablo yo porque le tienen un pánico tremendo", aseguró de Brito.