Alejandro Ruax y Ramiro Martínez, tras Rocanrol Cowboys

Plástico, la dupla conformada por Alejandro Ruax y Ramiro Martínez, estrenó en Netflix Rocanrol Cowboys, donde repasan la carrera de Los Ratones Paranoicos. En diálogo con Hoy, cuentan detalles del proyecto.

—¿Cómo llegaron a la plataforma?



—Alejandro Ruax: Fue luego de Mar del Plata; nos contactaron interesados en el documental, que les había gustado y demás. Así empezamos a trabajar juntos para este estreno.

—Ramiro Martínez: Esto fue prepandemia, cuando no estábamos acostumbrados a estrenos online.



—Se puede imaginar que ustedes querían que sea en sala, ¿cómo fue adaptarse al streaming?



—AR: En realidad no teníamos muchas expectativas con la película, trabajamos en publicidad y la hicimos como un escape, como algo más lúdico, en paralelo.



—RM: No teníamos grandes planes, queríamos terminarla; y la primera sorpresa fue ir a Mar del Plata.



—AR: Analizamos el estreno, la plata que había que poner para el lanzamiento, y ahí entró Netflix con su amor a los rockumentales.



—RM: Si bien no teníamos expectativas, el sonido, por ejemplo, es 5.1. Hicimos todos los pasos como corresponde, bien hechos, pero sin grandes expectativas ni mucho plan.

—¿Cómo fue el trabajo de elección de archivos?



—AR: Empezamos trabajando el off, entrevistas con ellos; y en base a esa línea de tiempo fuimos a la búsqueda de imágenes para narrar eso que ellos iban contando. Investigamos entrevistas, o especiales que se hicieron, uno de América allá por 1993; y terminamos dando con el productor ejecutivo, que conservaba el U-matic.