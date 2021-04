Alex Caniggia fue demorado por la Policía: “Con mi facha no me dejan circular"

En el marco de la segunda ola del coronavirus, y antes del anuncio sobre las nuevas restricciones efectuado ayer, ya regía en el país la prohibición de circular entre las 0 y las 6 de la mañana en las ciudades de alto riesgo epidemiológico.

El mediático Alexander Caniggia fue noticia este jueves, tras ser parado por un control policial mientras circulaba en un vehículo desde Martínez hasta Hudson, donde vive, luego de las grabaciones de Masterchef Celebrity. Dado que el decreto nacional solo permite circular con un permiso a los trabajadores esenciales, tuvo que dar explicaciones.

Como consecuencia, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia estuvo demorado durante tres horas en una comisaría y pidió ayuda de su abogado, Alejandro Cipolla. Mientras estaba siendo indagado, dejó registro en su cuenta de Instagram: “Con mi facha no me dejan circular a las 0, volviendo de mi trabajo. Me quieren meter preso”, expresó.

En diálogo con Teleshow, Cipolla explicó dio detalles del episodio: “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar. Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma”.

No es la primera vez que Alex tiene problemas de tránsito. En marzo de 2020, el joven y la pareja que tenía en aquel momento fueron detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena obligatoria, y su auto fue secuestrado.