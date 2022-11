Alice Englert y Nicholas Denton, una dupla encendida y peligrosa

Alice Englert y Nicholas ­Denton son los protagonistas de Amistades peligrosas, que todos los domingos estrena episodios en Lionsgate+. Un atrevido y divertido relato de amor y guerra que se anticipa a la novela de Laclos del siglo XVIII narrando cómo la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, se conocieron como jóvenes amantes apasionados en París en vísperas de la revolución. Hablamos en exclusiva para la Argentina con Englert y Denton para saber más detalles de la serie y las expectactivas de la entrega.

Esta versión lleva al público a través del asombro y el terror, la belleza y la degradación, la seducción y engaño en el París prerevolucionario. Impulsados a corregir los errores de su pasado, la supervivencia de la joven pareja depende de sus habilidades de seducción y manipulación no solo de la nobleza francesa, sino también del otro.

De esta manera, Alice Englert y Denton interpretan a los famosos amantes: Camille –que es acogida por la actual marquesa de Merteuil (interpretada por Lesley Manville)–, que navega por su propio camino en un mundo de hombres, utilizando el poder de los secretos para recuperar el control; y su compañero Valmont, que no se detendrá ante nada para recuperar el título que le fue arrebatado recientemente. Su historia de amor intermitente es el corazón de la serie.

—¿Cuándo supieron que querían dedicarse a la actuación? ¿Bajo qué circunstancias nace esta carrera o interés?

—Alice Englert: Creo que tenía 13 o 14, o algo así, mi madre (la extraordinaria directora Jane Campion) me daba líneas de sus guiones y escenas cuando los estaba reescribiendo, y sentí que la actuación me envió como una maldición o algo así, sé que suena raro, pero mi corazón lo deseó muy profundamente. Además sé que Glenn Close fue alguien que me influyó mucho, por sus grandes personajes y actuaciones, tragedia y maestría, pero también vulnerabilidad, porque una de las metas de la vida es también aceptar la vulnerabilidad. Actuar para mí fue algo que me entusiasmó mucho.

—Nicholas Denton: Creo que cuando actuás y tu ego desaparece es cuando lográs los mejores trabajos, y creo que es una rareza, pero cuando sucede te elevás, como humano, eso es lo que quiero y busco, y lo disfruto, y al trabajar con compañeros es la mejor manera que podés encontrar para vivir.

—AE: Es lo mejor, las historias y las obras hablan de cómo tenés que manejar tu ego para vos mismo poder encarnar de la mejor manera los personajes.

—Nicholas, no me respondiste aún...

—ND: (Risas) No lo sabía, pero haciendo obras en la escuela, de pequeño, en Victoria, y luego a mis 19 años participé en una obra, ya de grande, y pensé que era cool, y que era mejor que todo los trabajos que había hecho hasta el momento, así que acepté esto y lo hice y fui muy feliz.

—¿Cómo llegaron a su primer trabajo? ¿De qué manera se dieron estos primeros pasos?

—AE: En mi caso, participé de un corto que mi madre hizo para las Naciones Unidas, a mis once años, y sentía que en realidad no quería ser actriz a esa época, pero unos años después un representante vio la película y me preguntó si quería actuar entonces le dije que sí. Y después empezaron a aparecer las oportunidades, las audiciones, los castings, y vino Roland Joffé por lo que me ofreció ser parte de The lovers, donde encarnaba a una niña de diez años. Tiempo después me llamó Sally ­Potter para Ginger & Rose, también le dije que sí, y me mantuve así desde ese momento, diciendo la palabra mágica “sí”, sintiendo, por suerte que cada nuevo trabajo era como el primero que tenía.

—ND: Eso es algo que siempre siento. En este sentido, lo primero que yo hice fue en teatro con amigos, hasta que alguien envió por mí, una carta al teatro profesional de Melbourne, y me convocaron. De esta manera, mi representante de ese momento, muy dulce, me consiguió una audición, la hice y quedé, entonces así empezó todo.