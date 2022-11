Celebridades argentinas en el Mundial

Donde haya un Mundial no hay duda de que habrá miles y miles de argentinos. Alentando, cantando, llevando ocurrencias, amuchándose cuando se genera un encuentro con otro compatriota. Asado, mate, Maradona, Messi como amuletos y contraseña, claro. Y por caso, muchas celebridades también ya se encuentran allá, alentando.

Algunas están ya desde antes de la inauguración, otras van llegando de a poco. Algunas están mezclando aliento a la Scaloneta con trabajo. Otras, sólo ocio y diversión. De esta manera, suceden cosas tanto dentro como fuera de la cancha.

Por ejemplo, Susana Giménez dijo presente en el primer partido de la Selección. En las imágenes que circularon se la puede ver, no en la cancha sino en Doha, con una curiosa cartera estilo bandolera con pelitos largos, tipo flecos, emulando nuestra bandera. Ella no viajó sola, sino junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos Lucía y Manuel Celasco. Paseos por las calles céntricas y shoppings, además de recorridos por el desierto y otras zonas típicas, en lo que serían partes del programa televisivo que está grabando para Telefe.

Por su parte, Marcelo Tinelli también tiene días agitados durante la competencia. Fue uno de los primeros en llegar y, seguramente, deseará ser de los últimos en venirse, después del 18 de diciembre. Él se encuentra con su hijo menor, Lolo; con el “Chato” Prada, su primo Luciano “Tirri” Giugno y Fede Hoppe, histórico productor suyo. En la semana le pasó de todo: en la playa se encontró con una superfan suya que, según se ve en las stories de Instagram que subió el propio Marcelo, estaba buscando para conocerlo. “¡SUEÑO CUMPLIDO así en mayúsculas! ¡Todavía estoy temblando, no puedo creerlo! ¡Gracias, Marcelo Tinelli, por la buena onda, te amo, te amo! ¡Y gracias a mi gordi que hizo todo para que yo cumpliera mi sueño! GRACIAS TOTALES. ¡Mi sueño cumplido!”, escribió Romina en sus redes. No sin antes despedirse rogándole que vuelva con el Bailando. De hecho, la fanática se ofreció a formar parte del formato: “Si querés yo te bailo atrás, me defiendo, bailo muy bien. Te puedo animar, lo que sea”.

Por otro lado, ya en la previa del partido Uruguay-Corea del Sur, se encontró con Diego Korol, antiguo y querido excompañero de Videomatch y Showmatch. Allí, entre risas y abrazos, Korol arremetió con una imitación de aquellas recordadas coberturas de partidos que hacía el programa para rematar, como el clásico: “¡Damas y caballeros, fútbol!”. Por si eso fuera poco, circularon rumores que lo vinculan amorosamente con la conductora y periodista deportiva Alina Moine. Ellos, lejos de dramatizar, se lo tomaron con humor. Se encontraron y tuvieron una salida graciosa: en sus redes imitan ser una familia y en el posteo ella aparece como “la novia”. Allí, escribió: “Ya estamos listos para ir a la cancha a ver a Uruguay y vino a saludar la novia”. De fondo se lo escucha decir que están prontos a salir para ir a la cancha y es allí que aparece Alina.

Obvio que, si se habla de Mundial de fútbol y aun más en un país tan particular como Catar, no puede faltar Marley. Él está grabando un especial para Paramount, en un programa que incluye las participaciones de Jesica Cirio y Catherine Fulop, pero no se pierde de hacer y compartir sus ya clásicas andanzas. Por ejemplo, el día del debut mundialista compartió cómo, en el subte, casi se pierden cuando se dirigían al estadio. Luego, sí compartió a través de sus redes, imágenes e historias durante el partido. Y compartió algunas fotos de la playa, de su encuentro con las esposas de algunos jugadores de la celeste y blanca como Carolina Calvagni y Agustina Gandolfo, parejas de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez, respectivamente.

El influencer Grego Rossello es otro de los que se encuentran en Catar. Si bien está realizando transmisiones para su programa Red flag, que sale por Luzu TV, mostró algunas postales de ocio, como por ejemplo las salidas a navegar o parte de recorridas por la noche catarí.

Si bien no es un personaje de la farándula, aunque se le parece bastante y goza de la misma o más fama que algunos, otro de los que están teniendo una larga recorrida es el economista Carlos Maslatón. Él ya había avisado que había comprado entradas para 43 partidos, aprovechando la cercanía que hay entre todos los estadios, y en sus redes va subiendo material partido a partido. En cada previa, camino a los encuentros, en las afueras de los estadios es abordado cual estrella de la televisión.