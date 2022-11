Lourdes de Bandana en su peor momento

La cantante Lourdes, que ganó fama y popularidad por ser integrante del grupo pop Bandana, realizó una denuncia contra su expareja por golpes, violencia y estafa. En este sentido, utilizó su cuenta de Instagram para dar cuenta de la cruenta realidad que atravesó. Sucede que mostró un video en el que se aprecia su rostro con marcas de golpes, moretones y rasguños, dando detalle de las vivencias violentas que lamentablemente debió enfrentar.

En la primera historia, la colorada que ahora se abocó a su carrera como solista, destacó: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo”. También expresó que entre los malos tratos además su expareja tomó imágenes audiovisuales sin su consentimiento tácito: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”. Asimismo la mamá de la mujer dio su testimonio mediante una llamada telefónica en el programa A la tarde donde describó los pareceres de su heredera: “Era un final anunciado. Yo creo que ella se asustó, tenía miedo y no quería denunciar”. “Me dijo que también tenía golpes en el cuerpo, pero yo no la quise revisar porque sentí que tenía que contenerla”.

El exnovio de la mujer, cuyo nombre es Leandro, fue al piso para defender su buen nombre: “Tuvimos discusiones como cualquier pareja, pero me alejé de ella por pedido de su psiquiatra. Yo soy un laburante, soy profesional y tengo dos hijas. Y vengo a decir que antes de hacer cualquier tipo de acusación, dejemos que avance la Justicia. Vengo a poner la cara porque tengo familia, trabajo y una acusación de este tipo no es menor”.