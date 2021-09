Amanda Pujó y sus nuevos trabajos

La artista Amanda Pujó debuta como solista con su primer álbum, Nuevos silencios. Diario Hoy habló con ella para conocer más de su disco.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música?

—Si bien en mi casa siempre hubo música, mis padres no son músicos; pero mi tío era productor. Así que por ese lado me conecté, estudié, de adolescente comencé a componer mis canciones. Así que no puedo decirte un momento particular, siempre estuve conectada. Y además, yo soy psicóloga, y mientras estudiaba estaba también con la música.

—¿Se complementan las dos carreras?

—Sí, creo que en la psicología hay algo del arte, de cómo uno presta el cuerpo, la escucha, te ponés al servicio del otro. Y en la música, a la hora de escribir, me pasa de tratar de ponerle palabras a aquello que es difícil de nombrar.

—¿Por qué Nuevos silencios?

—Todo el tiempo se suman nuevas interpretaciones, pero cuando le puse el nombre fue por uno de los temas que repite mucho la frase “estoy buscando nuevos silencios”, y sentí que eso podía englobar un poco.

—¿Creés que quedará como un testimonio sobre este período?

—Abrázame fue escrito antes de la pandemia, pero tomó otro significado. Claro, podría decirse que es un testimonio de lo que estoy ­atravesando.