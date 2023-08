Ana Celentano: “Creo que hay que votar con mucha conciencia”

Reconocida por su desempeño en cine, teatro y televisión, la artista nacida en La Plata pero asentada en otro distrito que también habló con este diario sobre las elecciones es Ana Celentano.

En este sentido, la actriz anunció: “Siento que son elecciones, como todas las presidenciales, muy importantes porque se definen querramos o no, con matices o no, y con puntos de vista muy diferentes, los modelos de pensar el país, opuestos, diferentes o contradictorios”. En otra instancia, la intérprete realizó un análisis de la realidad contextual y social donde hace un especial ahinco en las caracteristicas sociales actuales: “Considero que venimos de cuatro años muy duros, muy difíciles, donde, a pesar de todo, se recuperaron niveles económicos previos al 2019, pero donde también se perdió mucho. Además tuvimos que atravesar una pandemia que fue tremenda, y sobre el todo el peso de un préstamo del FMI que se pidió en los últimos años del gobierno de Macri y que definió las posibilidades económicas de crecimiento. A pesar de todo ello, la Argentina creció. Después, en otros planos, lo que se ve, y lo que yo veo, y preocupa es que hay grandes porciones de la población que se han empobrecido, que el salario formal no alcanza. Es en ese sentido donde creo que volver hacia atrás, hacia un gobierno de derecha que solo piensa en tomar prestamos del FMI, después otros para volver a pagar préstamos para así entrar en esa vorágine que ya conocemos y sabemos cómo termina, sería un error. Creo que hay que votar con mucha conciencia, y con mucha memoria, por sobre todo”.

Además detalló: “No es mucha memoria por los últimos días solamente, sino también con mucha memoria de los últimos años, de lo que ha sido nuestra democracia en estos tiempos, y que los gobiernos donde hemos crecido y ha habido mejores índices concretos, sociales y económicos han sido los años donde se pensó el estado, donde se pensó el gobierno como algo que tenía que ser beneficioso para todos y todas, las y los argentinos. Me parece que hay que reflexionar en ese sentido”.

Magui Bravi: “Es importante la participación en el acto eleccionario por lo que significa”

Por otro lado, reconocida por su baile elegante en las danzas clásicas y las actuaciones que supo establecer en entregas de tiempos contemporáneos como también en sus desempeños en películas y programas abocados a la pantalla chica, Magui Bravi, hoy transita sus mejores días, puesto que, de forma reciente, expresó que iba a ser mamá junto a su pareja. También se va a casar en unos meses y la felicidad de este momento es plena. Asimismo, si bien no vive en esta ciudad, pudo reflexionar sobre este día tan importante con relación a la democracia y a la posibilidad de todos los ciudadanos de poder emitir su voto. Es por ello que, en una nota exclusiva, con este multimedio afirma: “Para mí, es importante la participación en el acto eleccionario por lo que significa. En este sentido, me refiero al hecho de poder elegir a nuestras autoridades”. Por otro lado, la belleza argentina afirmó: “Y creo que es muy importante el no votar en blanco”.