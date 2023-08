Los famosos platenses celebran el sufragio

Este domingo, nuestro país asistió a una nueva edición de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), que van a determinar quiénes serán los candidatos y los partidos políticos que podrán presentarse en las elecciones generales, a realizarse el próximo 22 de octubre. En un nuevo momento de sufragio al que asiste toda la Argentina, diario Hoy dialogó con algunos artistas platenses sobre este día tan importante, donde se celebra la democracia y la posibilidad de elegir.

Nacido en La Plata, y formado como uno de los mejores referentes en la actuación, Alejo García Pintos ha sabido cosechar su siembra y forjó una carrera profesional entrañable. Ni lerdo ni perezoso, trabajó en

una infinidad de proyectos y hoy es una figura de primera línea. Además, nos representa en el país y en el exterior gracias a sus excelsas actuaciones.

En diálogo con Hoy, este jugador de todas las canchas reflexionó sobre la democracia, el día del voto y mucho más: “Si bien hace mucho tiempo que no estoy en La Plata, vivo el día a día, siempre estoy cerca”.

Por otro lado, el actor opinó sobre el accionar de las campañas políticas y dijo que “hay municipios que han nacionalizado la elección, sobre todo de una manera, que, al menos a mí, no me gusta”.

Asimismo continuó: “En ciertos lugares las campañas parecieran ser como las de Capital Federal, otros distritos, otras provincias, o a nivel como lo que sucede en Nación, y que la gente poco sabe sobre qué es lo que propone cada candidato”. En esta línea, también afirmó que hay ciertos temas definidos en las propuestas que “quizá, son obviedades que ya sabemos que existen en nuestra ciudad y en tantas otras localidades del conurbano. Ojalá funcione todo con normalidad”.

Por último, expresó los deseos mas importantes para este día de la democracia: “Espero que se acepten los resultados con tranquilidad, deseo que haya paz básicamente y que obviamente ganará el que la gente acepte y decida si quiere continuar con el actual Gobierno o si desean otros cambios. Lo único que espero es que sea en paz, sin chicanas. Que en el día después de las elecciones generales haya un verdadero consenso y ganas de trabajar en conjunto que, me parece, es como una utopía, que no termina de suceder”. Además, hizo hincapié en su “desilusión por los manejos de la comunicación política que sigue siendo muy berreta, esto lo veo en todos los partidos políticos, no es que hable de ninguno en particular”.