Ana Celentano entre la televisión, el cine y el teatro

Ana Celentano, talentosa intérprete y dramaturga, imparable, estrena serie en Flow, Último primer día, junto a Eleonora Wexler. Además, presenta en el 23 Bafici un cortometraje, junto a su actual pareja. Para saber detalles de su gran presente hablamos con ella.

“El corto se llama Cenizas, lo dirige Sergio Suárez, lo escribimos juntos, es una idea de él y la realizamos entre los dos, es una autogestión inspirada en que la madre de Sergio le pidió que saque del panteón al padre, después de 30 años, y él decidió que lo haría y filmaría todo. Así que de ese proceso filmamos una ficción, de 10 minutos, que me encanta, con un gran laburo de edición y música y estamos en la Competencia Oficial Argentina del Bafici”, adelantó.

—¿Cuándo se verá por primera vez?

—El lunes 25 en el Gaumont, de la Ciudad de Buenos Aires, online, y también tendremos funciones en el Cosmos y el Lorca, dos cines ­emblemáticos.

—En pandemia, por suerte, no paraste...

—Sí, hicimos varias cosas, la serie Tracción a sangre, con un premio de Enacom, y si bien no pudimos realmente hacer lo que queríamos, la grabamos por Zoom, la presentamos en festivales, contentos.

—¿La idea es seguir?

—Sí, Sergio quiere hacer su primer largo, adaptando un guion, nos gusta trabajar juntos, así que más vale que me dé el personaje.

—La idea es no esperar a que suene el teléfono...

—Sí, autogestionar, porque además hay recursos que antes no existían, como poder grabar con celular y eso también te permite hacer cosas con calidad y pantallas para mostrar tu trabajo.

Empecé a estudiar dramaturgia, y la idea es diversificar un poco, porque en la actuación dependés de muchas variables y es raro el momento. Hay algo generacional, que es que cuando una mujer pasa los 35 años los personajes que te suelen ofrecer son pocos, son solo un grupo de actrices las que trabajan, y para el medio ya no interesás, así que todo esto comenzó por eso y descubrí que me gustó, como escribir, que lo disfruto mucho.

—¿Cómo llegaste a la propuesta y qué te gustó de tu personaje de Último primer día?

—Me enviaron los guiones, me contaron la historia, tuve una charla con el director, me interesaba el personaje, que es rígido y fuerte, pero todos los personajes tienen un lado oscuro, todos están atravesados por algún misterio. Es un género que disfruto mucho. Y lo del último primer día, me llegó por mi hijastra, que lo hizo hace unos años, que de hecho mi otra hijastra no lo hizo, porque es de hace unos años, y que refleja un intento de no intervenir y por otro lado controlarlo, y me pregunto, personalmente por qué quieren celebrar el último día de algo que se termina, que cierra una etapa, y de aferrarse a un momento.

—¿Cómo lograron el contrapunto con Eleonora?

—Mi personaje, la mayor parte de la relación que tiene, es con el rol de Eleonora, el más rico, y hay una relación de amistad atravesada por la historia, por cosas que no sabemos, conflictos muy puntuales que se conocen al finalizar la historia. Es una relación en la que se dicen las cosas a la cara, siendo dos mujeres de un carácter fuerte y bastante decididas.