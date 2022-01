Andrea Ghidone se sumó a las denuncias contra Gianola: “Cambió una escena del libreto para que me quede en toples”

Fabián Gianola sigue sumando denuncias de abuso en su contra ahora Andrea Ghidone, quien fue una de las primeras en apuntar contra el actor, detalló lo que le toco vivir cuando trabajaron juntos en la obra "Se infiel y no mires con quien".

En diálogo con "A la tarde", programa conducido por Karina Mazzocco, Ghidone contó la estrategia que tenían con sus compañeras de teatro para evitar los acosos de Gianola: “Nos juntábamos en la puerta del teatro para no entrar solas. La que se llevaba la peor parte era la vestuarista que era la que entraba antes, así que imaginate”.

“Creo que tiene un grave problema con las mujeres”, aseguró la uruguaya y añadió: “Lo más grave es que no lo reconoce, porque una persona que dice ‘yo no tengo que pedir disculpas por nada’ me parece que es muy poco humana”.

“Es una persona confianzuda, una persona que todo el tiempo buscaba situaciones donde estaba el toqueteo, el beso en la comisura, situaciones incómodas en las que no tenía la capacidad de leer el lenguaje de rechazo y tensión de la otra persona”, relató la vedette.

Por último denunció que a pedido de Gianola modificaron el libreto de la obra. “Mi escena era: él parado, yo tapada adentro de una cama. No había ningún roce de nada", contó y agregó: "La escena cambió y yo tenía que comerle la boca, hacer un topless adelante de él y de espalda al público. Horrible”.