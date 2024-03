Andrew Haigh: “Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que quería ser director”

Este jueves llega a los cines argentinos Todos somos extraños, dirigida por Andrew Haigh y protagonizada por dos de los actores más reconocidos del momento, los irlandeses Andrew Scott y Paul Mescal. La propuesta cuenta la vida de dos personajes que viven en la misma torre de departamentos de una Londres contemporánea marcada por la soledad y el aislamiento, y logran entablar un vínculo conmovedor. Para saber más de la historia y de su trabajo, hablamos en exclusiva con Haigh.

—¿Cuándo supiste que querías ser director?

—Creo que tardé mucho tiempo en darme cuenta de que quería ser director, sobre todo porque me parecía imposible. Mi familia no estaba en la industria creativa, no conocía a nadie, y me preguntaba cómo iba a ser yo algo así, pero tardé mucho tiempo. Empecé a amar el cine, siempre lo he amado, y seguí amándolo, y poco a poco empecé a pensar que quizá podría intentarlo. No hice nada en absoluto, ni siquiera un cortometraje, hasta que tuve veintitantos años, así que me llevó mucho tiempo desarrollar la confianza necesaria para poder hacerlo y todavía estoy sorprendido de seguir haciéndolo.

—Te encantaba el cine, ¿tenías alguna película favorita que te inspirara?

—Es raro. Siento que cuando estaba creciendo yo solo veía las grandes películas que todo el mundo veía en los años 80. Ya sabes, a finales de los 70 y los 80, grandes éxitos de taquilla americanos, que no son las películas que quiero hacer, lo cual es interesante, pero entonces empecé a verlas. Trabajé en un cine durante un tiempo en Londres, llevando a la gente a sus asientos y veía todo tipo de películas, principalmente cine arte, y creo que me abrió a ver películas interesantes, de grandes directores como Cassavetes o Antonioni, por ejemplo. Y empecé a ver y aprender acerca de lo que puede hacer en una película y cómo puede ser una representación personal, de cómo uno se siente sobre el mundo y cómo se puede ver esa comprensión del mundo. Creo que fue a los 20 años cuando empecé a darme cuenta de que era posible.

—Tu película Weekend es muy conocida en Argentina, y ha abierto la puerta para que en el cine se trabaje de una gran manera la representación LGTB en la pantalla grande, ¿cómo ves el camino justamente de estas películas hasta hoy en día?

—Creo que definitivamente se ha transformado increíblemente y es tan agradable para mí que podemos llegar a contar a historia de lo que es realmente importante para mí y creo que es definitivamente cada vez mejor. Por suerte muchas más películas se están haciendo, y programas de televisión, y la representación está ahí. Sigo pensando que no siempre es fácil que se cuenten estas historias, pero también creo que deberíamos entender que si intentas contar la historia de alguien que no pertenece a la corriente dominante, nunca va a ser la corriente dominante. Y, de hecho, eso está bien. Creo que la representación está bien en los márgenes de la sociedad porque a menudo es donde a muchos de nosotros nos gusta estar. Así que no me importa, no creo que de repente tengamos que estar en todas partes, siempre que en algún lugar se cuenten nuestras historias y haya gente que pueda encontrarlas.

—¿Cómo surgió la idea de hacer tu última película basada en la novela del mismo nombre?

—Me enamoré de la idea de reencontrarte con tus padres, de renovar y unirte a tu pasado. Y pensé, ¿cómo puedo meterme en esta historia? ¿Cómo puedo hacerla mía? ¿Qué es lo que quiero decir sobre la familia, sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la homosexualidad? ¿En qué se convertiría ahora?

—¿Y cuál fue el mayor reto de mezclar todas las capas que tiene la película, el presente, el pasado, la familia, el amor?

—Creo que es divertido porque cuando acabas hablando de la película intentas explicar cómo lo has hecho, pero la verdad es que lo sientes. Intento hacerlas como las siento, escuchas a tu estómago o a tu corazón y sientes que eso es demasiado o que está diciendo algo interesante sobre la familia, aunque estemos en una escena sobre el amor romántico. Yo solo intento abrirme camino a través de una película y permitir que la magia surja a través de las grietas de la historia.

—Cuando escribís un guion, ¿es de hierro en el que no cambias nada o si sentís algo en el set, cambia?

—Siempre quiero ser flexible, así que cuando escribo una escena y creo que está bien, escucho cómo se interpreta y a veces no está bien. A veces te das cuenta de que un actor puede hacer algo con una mirada que significa que ya no necesitas el diálogo. Así que a menudo, cuando veo esos primeros ensayos en el set, cambio el guion, quito cosas, quizá añado un poco de aquí y de allá. Luego pasa lo mismo en la edición, vuelves a tomar esas decisiones y cada vez que estás editando piensas: no creo que necesitemos estas líneas. No creo que necesitemos esta parte de la conversación. No necesitamos esta mirada entre ellos dos. Siempre estás creando la historia y, para mí, que escribo y dirijo, es todo un largo proceso de elaboración de la historia desde el principio hasta el final.

—¿Qué trabajo hiciste con Andrew y Paul para que podamos ver esa relación tan cercana en la pantalla?

—Son actores increíbles y saben lo que tienen que interpretar. Creo que también ayuda, que se gusten de verdad y que realmente quieran trabajar juntos. Mi trabajo es guiarlos cuando lo necesitan y crear un espacio que les permita florecer sin intentar destruirlo. Siempre he pensado que ser director es como ser padre, quieres empujar a tus actores cuando lo necesitan y tienes que protegerles cuando lo necesitan, y ese es mi trabajo.

—¿Cómo estás viviendo la temporada de premios y todo el reconocimiento que recibe la película?

—Es muy bonito. Las nominaciones son preciosas, te sientes bien, es emocionante y es bueno para todos los que trabajan en la película, porque todos han trabajado muy duro. Creo que para mí personalmente no necesito de los premios como validación, es muy agradable y me hace sentir feliz. Con los Óscar creo que es muy poco probable que consigamos algo y me hubiese encantado que los actores fueran nominados. Pero claro, no puedes establecer eso como el objetivo final, porque lo más probable es que acabes decepcionado y no tiene sentido tener un objetivo que es casi imposible de alcanzar y no está bajo tu control. Así que tengo que mantenerme un poco separado de todo, pero por supuesto que es encantador y muy agradable cuando se recibe ese tipo de elogios.

—¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

—Estoy trabajando en algunas cosas, aunque la promoción y la película ha tomado la mayor parte de mi tiempo durante el último año. Hay algunos otros proyectos y estoy esperando para hacer probablemente al final de este año, pero vamos a mantener eso en secreto por el momento hasta que sepa exactamente lo que está pasando.