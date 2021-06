Angelina Jolie ya no está sola

Tras su divorcio y batalla legal de cuatro años, Angelina Jolie y Brad Pitt decidieron dejar todo en manos de sus abogados puesto a que no se ponen de acuerdo en cómo dividirán la custodia de los seis hijos en común. Sucede que ella desea instalarse en Europa para continuar con su carrera como cineasta y mantener su militancia social, pero él se mantiene firme en que todos deben residir en Estados Unidos para poder mantener la cercanía.



En este contexto, días antes de cumplir sus 46 años rodeada de sus hijos Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne, todos viajaron con destino a Nueva York para festejar en comunión. Allí fueron fotografiados en el aeropuerto rodeados de maletas y bolsos de viaje. Luego de esas imágenes no se supo más nada de la familia y sus paseos en la ciudad que nunca duerme.



Sin embargo, la diva no pasó por esta capital en vano ya que fue vista entrando a un edificio con una botella de vino en la mano.

Esto no fue casual, pues su primer exmarido, Jonathan “Jonny” Miller, vive allí. Sin ningún circuito de seguridad ni guardaespaldas que la acompañara, la actriz de Maléfica se regaló un rato de amor que duró cerca de tres horas para luego volver al departamento que la alberga junto a sus herederos.



Vale mencionar que la expareja de actores se conoció a mediados de 1996 cuando grababan la película Hackers, y el flechazo fue inmediato. Al mes estaban casados pero sus compromisos laborales impidieron que la relación pudiera prosperar. Entonces, tomaron la decisión de iniciar los trámites de divorcio para que la causa fuera válida casi dos años después.



Ante una entrevista televisiva, la mujer afirmó que se arrepintió de que su relación hubiera terminado: “Fue probablemente la cosa más tonta que he hecho”.



Tras esta experiencia, Jolie se casó con un colega llamado Billy Bob Thornton por tres años, y luego con Brad Pitt por otros once.

Ellos están unidos de por vida dado que tienen seis hijos en común y un litigio legal que aún no culmina por la custodia compartida.



Por último, Miller estuvo casado con la actriz de La ley y el orden Michele Hicks, pero terminaron separándose en 2018.