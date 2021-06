Melissa Barrera: “En la industria de Hollywood hacen falta oportunidades para las mujeres latinas”

Este jueves llega a los cines la superproducción En el barrio, adaptación del éxito de Broadway que Lin-Manuel Miranda imaginó en 2008. Con un elenco de grandes figuras del cine, televisión y teatro, como Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grae, Olga Merediz, Jimmy Smits y Marc Anthony, entre otros, Melissa Barrera encarna a Vanessa, personaje central de la historia. Diario Hoy pudo dialogar en exclusiva para la Argentina con ella para conocer más detalles del estreno.



En el barrio, dirigida por Jon M. Chu, adapta la obra musical del mismo nombre escrita por Miranda y Quiara Alegría Hudes en 2008. Desde ese entonces, ambos trataron de llevarla a la pantalla grande, mientras las representaciones en diferentes lugares y escenarios del mundo se multiplicaban. Rompiendo estereotipos, la propuesta, a partir de la narración de Usnavy, su protagonista, habla de la lucha, pasión y tesón, de la comunidad latina de Nueva York.

—La pandemia detuvo el lanzamiento el año pasado, ¿cómo vivís ahora el estreno?



—Me siento muy ansiosa por compartirla ya con el mundo, siento que ha sido una espera larguísima y ha sido un secreto por mucho tiempo y ahora poder compartirla con el mundo me da mucha ilusión, creo que es el momento perfecto para una película así. Me siento orgullosa por lo que hicimos y lista para que la gente la reciba y la haga suya.

—Sos una luchadora, al igual que Vanessa, tu personaje, ¿qué cosas creés que comparten?



—Las dos somos personas muy luchonas y muy perseverantes, las dos luchamos por cumplir nuestros sueños y las dos nos vamos lejos de nuestras casas para buscar esas oportunidades, ella se quiere ir downtown para ser una diseñadora de modas, yo que nací en México, en Monterrey, crecí ahí y a la hora de estudiar mi carrera dije me tengo que ir a Nueva York a buscar las oportunidades para hacer teatro musical. Entonces conozco muy bien esa hambre que ella tiene de querer irte a un lugar y de querer empezar de cero y donde la gente te va a ver por tu talento y ambiciones y nada más, eso es algo con lo que siempre me conecté con Vanessa, es una mentalidad muy universal y muchos de los que estamos en este medio nos vamos de nuestros pueblos, ciudades, a las capitales a buscar nuestras oportunidades o donde nos abran las puertas.



—La abuela Claudia tiene el lema de “paciencia y fe” para conseguir las cosas, ¿cuál era el lema que tenías vos al momento de ir a por tus sueños?



—Era una versión de “paciencia y fe”, no lo decía en esas palabras de Lin-Manuel Miranda, que es un genio, pero para mí siempre fue “los tiempos de Dios son perfectos” y hay que confiar en los tiempos que nos toca vivir. En esta carrera nos desesperamos mucho, porque hay muchos no, más veces te dirán no que sí, hay muchos rechazos, puertas cerradas, y eso te puede desesperanzar y desesperar, es importante entender que es el proceso que te toca vivir y todo eso contribuye a que cuando te lleguen esas oportunidades y se te abran las puertas, estés lista. Mi madre siempre me lo recordaba, que cuando algo bueno pasa, lo disfrutas, pero cuando algo no se da, es importante aceptar eso, y seguir trabajando por tus sueños, sabiendo que se vienen cosas buenas para ti, pero nada más tienes que ser paciente.

—Sé que estabas con ganas de producir proyectos y que van a tener a la mujer en el centro frente y detrás de cámaras...



—He tenido la fortuna en mi vida de que me han dado muchas oportunidades y me di cuenta hace ya varios años que como actriz tengo muy poco poder y como productora puedo tener un poco más de decisión en las historias que quiero lanzar al mundo. Tengo oportunidad de darle trabajo a mucha gente, y en la industria de Hollywood, donde hacen falta tantas oportunidades para los latinos y para las mujeres latinas, específicamente, me siento con esa responsabilidad también, no de estar esperando que me lleguen oportunidades de trabajo como actriz, sino de crear esas oportunidades para toda la gente. Ahora tengo varios proyectos en desarrollo para televisión y para cine, que voy a producir. Me emociona mucho incursionar en esa parte de la industria, poner mi granito de arena y contribuir más para la representación latina.

Lin-Manuel Miranda, el creador del fenómeno

Lin-Manuel Miranda, el creador del fenómeno de En el barrio, que llega este jueves a los cines, tuvo la oportunidad de abrir el 20° Tribeca con esta película. Diario Hoy estuvo presente en la conferencia de prensa para la región y trae los mejores momentos.

—¿Cómo estás con el estreno luego de tan larga espera?



—¡Por fin! Yo estuve esperando más que nadie esto, no puedo esperar más.

—¿Cómo trabajaste con Melissa?



—Ella entró al casting y abrazó a todo el mundo, yo era fan de Vida, su programa. Fue tan fácil verla en el personaje, porque es tan inteligente, tan talentosa.

—¿Creés que ahora es más relevante la película por el odio que recibe la comunidad latina en los últimos tiempos?



-La creía necesaria en 2008, el año pasado, cuando íbamos a salir, supuestamente, a los cine, la siento necesaria ahora luego de sobrevivir a ataques sostenidos desde el gobierno, el debate y el discurso sobre la inmigración, la demonización de los latinos en Estados Unidos. De hecho, Trump inició su campaña diciendo que México enviaba a violadores y asesinos. Estoy feliz de poner lo opuesto a eso en la pantalla, somos una de las audiencias más grandes del país y cuando nuestros padres y abuelos llegaron para darle una oportunidad de mejor vida a sus hijos, nosotros también, creo que se ve la universalidad de la tradición y la cultura, y eso es importante, pero aún más importante en este momento en el que sobrevivimos a la última administración, y también los que no.

—¿Cómo creés que la película quiebra los estereotipos sobre los latinos?



—Me parece que el peligro de los estereotipos es que se ponen temas que no son verdad en los medios, por ejemplo, cuando hicimos la obra, hasta que las revistas buenas dijeron: No hay drogas y crimen, eso porque estamos acostumbrados a sus narrativas, a lo que siempre escriben, nos ven en las noticias a las 11 de la noche, creen que esa es la realidad, pero acá son dos guionistas latinos que hablan con amor desde Nueva York. Mi sueño con esta película es que de acá en cinco años haya tantas películas como estas que se pregunten ¿por qué tanto ruido? Y creo que también las plataformas han abierto más oportunidades para esto.