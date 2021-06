Kylie Minogue reversiona a Lady Gaga para un proyecto en común

Bajo el aniversario de los diez años del disco Born this way, Lady Gaga decidió celebrarlo a lo grande y realizará una redición con invitados especiales. Es por ello que invitó a Kylie Minogue para que reversionará Marry the night. Otros hits que estarán presentes serán Judas, Americano, Hair, Scheiße, The edge of glory, Government hooker, You and I y Born this way. También participaron Brian May con su guitarra mágica y Clarence Clemons con el saxo.

Vale mencionar que Kylie ­Minogue a sus 53 años presentó Disco, un álbum que le hace honor al género que lidera la lista de los preferidos en el viejo continente



Por último, Lady Gaga quería llevar su producción de reversiones alrededor del mundo con una gira que estaría lista para los escenarios más importantes pero quedó trunca debido a la pandemia imperante que suspendió los recitales y eventos que aúnan conglomerados de personas. Es por ello que están pensando en una grabación pocket que será emitida a través de un streaming en el próximo agosto. También las entradas serán donadas a entidades que trabajan en la lucha contra la Covid-19.