Murió a los 83 años, Ned Beatty, conocido por “Superman” y “Network”

El actor Ned Beatty, reconocido por su trabajo en “Superman”(1978), “Network” (1976) y varias otras películas icónicas, murió este domingo a los 83 años. Un miembro de la familia informó a TMZ que el veterano artista falleció mientras dormía en su casa de Los Ángeles.

La representante del reconocido actor confirmó a la prensa que Beatty murió alrededor de las 7:30 am de esta mañana por causas naturales, rodeada de amigos y seres queridos. “Ned falleció el domingo por la mañana por causas naturales, rodeado de su familia y seres queridos. Su familia ha decidido mantener los detalles en privado en este momento. Ned era un talento icónico y legendario, así como un amigo querido, y todos lo extrañaremos“, dijo la manager de Beatty, Deborah Miller, en un comunicado al sitio TheWrap.

El actor tuvo una prolífica carrera en sus más de 50 años como actor. Fue nominado como Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 1976 por su papel en “Network” de 1976, donde interpretó al ejecutivo de televisión Howard Beale. Además, participó de “Superman” (1978), protagonizada por Christopher Reeve, dándole vida a Otis, el torpe compañero del Lex Luthor de Gene Hackman.

Otros créditos cinematográficos notables incluyen “Nashville” (1975), “All the President’s Men” (1976), “The Big Easy” ( 1987), “Hear My Song” (1991), “Prelude to a Kiss,” “Hear My Song,” “Restless Natives,” “Life,” “Shooter,” “Charlie Wilson’s War” e incluso un par de papeles de doblaje en “Rango”, así como en “Toy Story 3”, en la que interpretó a Lotso, el villano oso rosa.