Jasmine Cephas Jones y Rafael Casal revelan detalles de Blindspotting

Los protagonistas de la serie que continúa la historia de Blindspotting, de 2018, Jasmine Cephas Jones y Rafael Casal dialogaron con Hoy en exclusiva para adelantar información sobre el proyecto que puede verse en StarzPlay.

—¿Cómo fue reencontrarse con sus personajes?



—Jasmine Cephas Jones: Fue asombroso, porque me conecté con ella en una manera más profunda, en la película la conoces un poco de manera intensa, y acá la conocés como persona, como madre, lo fuerte que es como mujer y compañera, ves sus enojo y cómo se expresa de manera honesta. Fue muy hermoso explorar profundamente en otras partes del personaje en la serie que no pudimos en la película.



—Rafael Casal: Lo que más me gusta de la serie es cómo cambia el personaje, es diferente completamente a cómo era en la película. Fue divertido unirnos al universo de la película pero desde otros puntos.

—¿Cómo creen que dialoga la serie con el actual contexto de violencia y racismo que se vive en Estados Unidos? ¿Qué querían mostrar del sistema carcelario?



—RC: En la película tratás de decir algo particular en 90 minutos, muy concreto, la historia de dos amigos, pero en la serie se habla sobre la institución policial, y qué representa, su complejidad, con una gran población carcelaria. No hicimos un show sobre la vida en la cárcel, sino sobre cómo las personas están ahí y sus relaciones con los demás. En los últimos tiempos, particularmente con la policía y el sistema carcelario, se vio cómo este está corrupto y cómo actúa de una manera tan particular y racista con la gente de color, quiero tener una conversación sobre esto a partir del programa, porque es un negocio lo que está detrás de esto. Particularmente a partir del encarcelamiento de mi personaje vemos como Ashley, el centro de todo, impacta en su vida, en su cotidianeidad, en una ciudad que la presiona.

—¿Qué es lo que más les gusta de interpretar a Miles y Ashley en la serie y en la película?



—JCJ: A mí lo que más me gusta es el amor que se tienen, porque muchas veces vemos programas así pero eso no funciona o es difícil sentir cómo el sistema rompió esta familia. Ellos son increíbles como padres, juntos, y cómo hacen que todo funcione, a pesar de todo, la falta de comunicación, ellos mantienen la familia unida, son como el pegamento, para que ese niño tan pequeño vea que todo continúa bien, y que sus padres mantienen su mundo unido, es muy hermoso verlos hacer lo imposible para que todo funcione.



—RC: Quisimos hacer un show en el que, en vez de que dos personas se recriminen cosas, hacerlo sobre el amor, y cómo, en un mundo tan peligroso, pueden seguir adelante por el amor que se tienen el uno al otro, creo que todos estábamos muy ansiosos por lograr esto.