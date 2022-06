Angelique Cabral y Constance Marie cuentan detalles de la segunda temporada de Undone

Todos los episodios de Undone, la producción audiovisual protagonizada por Rosa Salazar, Angelique Cabral y Constance Marie, ya se pueden ver en todos los soportes del universo digital.

De esta manera, la surrealista mezcla compuesta por animación, el trabajo de actores reales y retroproyecciones volvió con una nueva temporada de la que quisimos saber más.

Es por ello que este multimedio dialogó con las protagonistas que encarnan a Becca y Camila, personajes claves de esta atrapante historia.

—¿Con qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada? ¿Cómo fue volver a trabajar con rotoscopia?

—Angelique Cabral: Estoy muy ansiosa porque la gente vea a Becca y los poderes que tiene. De hecho, ni sabe, es como un testigo y en realidad estará consciente de la conciencia de los demás, de lo que realmente son conscientes. Espero que la gente abra su mente y sea más compasiva con todos.

—Constance Marie: Creo que mi personaje en relación con Alma ­tendrá más inconvenientes entre ellas, pero en esta segunda ­temporada Camila y lo que le pasa tiene que ver con cómo está, mostrando un lado más compasivo. Eso me encanta del show, por cómo habla de la vida y las decisiones que uno hace.

—¿Qué otras características pueden revelar del proyecto? ¿Cuál es la génesis en esta vuelta?

—AC: Con respecto a la rotoscopia, ayuda, mucho, es como nuestro mejor amigo, para que las líneas narrativas fluyan; confiando en todo eso es en un punto fácil, pero a veces es difícil.

—CM: Porque no tenés nada de nada, en un momento mi personaje hace un tour por un lugar, no voy a spoilear, y me tuvieron que guiar mucho.

—Volviendo a la técnica de rotoscopia, ¿qué es lo más difícil de llevar adelante, principalmente con las emociones? ¿Cómo pueden armar las interpretaciones a través de ella?

—AC: La parte más difícil y el desafío más grande es que estás ahí y no hay nada, y todo está en tu imaginación, creando solos, una y otra vez, tal vez 21 páginas por día.

—CM: Y estamos ahí todos, solo cambia el ángulo de la cámara, y de hecho cuando hicimos casting para la primera temporada no había ni set.

—¿Qué otras sensaciones se abrieron en este momento?

—AC: A la vez amamos eso, ya pasaron cuatro años, y creo que no es para todos, pero es desafiante.

—CM: De hecho, la segunda temporada la hicimos durante la pandemia y si bien somos pocos en el set es un desafío, difícil en el arranque, pero podemos hacer muchas cosas.

—¿Cómo creen que se recibirá esta nueva temporada justamente pospandemia, dado que el mundo tal como lo conocíamos sufrió un freno?

—AC: Todos cambiamos, esta pandemia nos alteró. Sucede que, acá, fuimos una familia haciendo lo mejor y espero que esto le permita a la gente reunir a su familia, porque habla de eso, de la importancia de la familia y la unión.

—CM: Además, subrayamos el hecho de que todos estamos unidos, y no estamos solos al final del día, tenemos una familia y lo que importa es el amor.

—AC: Hay algo para todos.

—¿Qué momento es considerado por ustedes como el favorito desde que empezaron con la producción de la serie?

—AC: La escena en la que tocamos el piano y cantamos, fue un mo­mento íntimo y hermoso.

—CM: Voy a elegir una escena en la que yo no estoy, que es cuando mi hija canta a nadie, por la rotoscopia, ese fue un gran momento.