Javo Liporace: “Mi carrera artística surgió por y gracias a mis amistades”

Con esfuerzo y perseverancia, Javo Liporace se interesó por la música para luego comenzar a crear sus propios sets. Así, paso a paso, también circuló por el camino de la producción, y hoy es uno de los referentes nacionales de la música electrónica.

En diálogo con este multimedio, el artista presentó su recorrido y además brindó los detalles del show que dará esta noche.

—¿Bajo qué condiciones te adentraste en la música? ¿Cómo fue que llegaste a acercarte a un género tan internacional como es la ­electrónica?

—Desde chico me interesó. Es decir, aún más, gracias a mi grupo de amigos, y en especial a Pili Medinilla que, en la actualidad, es mi representante artística.

Ellos insistieron para que incursionara en esta arista de la música y así fue como di mis primeros pasos. Desde siempre escuché música, después pude mezclar y así presté más atención. Aprendí mirando desde lejos y me encantó.

—¿Qué podés recordar sobre la primera vez que tocaste en vivo?

—Fue aproximadamente en el 2013. La primera vez sucedió en una fiesta organizada por mis amigos, se llamaba NPM y la hacían en una quinta. Esta edición fue en las vísperas de un cumpleaños. Esta reunión se convirtió en un éxito para luego expandirse a eventos.

—¿Cómo fue el contexto en que comenzaste a desarrollar tus primeras canciones? ¿Qué recuerdos se te vienen en mente?

—Sucedió que tenía una suerte de cansancio al pasar temas que iba descargando de otros autores o músicos. Esta fue la circunstancia que me llevó a querer realizar mis propias ­producciones.

De esta manera, como mi carrera artística surgió gracias y por mis amistades, otro amigo me llevó a incursionar en la temática de la producción. También sucede que, a veces, me cuesta mucho esfuerzo debido a que por razones de tiempo o responsabilidades no puedo alcanzar mis objetivos. Me considero autocrítico en todo lo que hago. Mis producciones están ahí, necesitan pulirse para salir a escena.

—¿Cuáles son tus referentes? ¿Qué artistas preferís o sirven de guía en este sinuoso camino?

—Entre los artistas que destaco está Richie Hawtin, que es mi mayor influencia, aunque hoy me identifico más con Loco Dice. En cuanto a la escena nacional, mi disc jockey, que es un emblema, es Carlos Ruiz.

—En tus shows, ¿qué resaltás de la energía de la gente?

—Cuando toco, tengo una conexión especial con mi público. A veces es difícil, por las luces y el humo, poder identificar caras o ver ­quiénes están en la primera fila, pero algo que siempre escucho cuando está explotando mi set es la frase: Dale, Javo o Que toque, Javo. Así es como me sacan siempre sonrisas y es lo que me motiva a seguir. Al que le quepa el poncho con mi música, que se lo ponga.

—¿Bajo qué paradigma definirías tu estilo?

—Mi estilo es techno y tech house.

—¿Cuál será la próxima fecha en la que podrán verte tus seguidores?

—Mi próximo evento es esta noche, sábado 18 de junio, junto con una DJ internacional, Claudia Tejeda, en Límite Club, en la edición número 90.