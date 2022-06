Hotel de los famosos: se conoció el tercer participante que irá al laberinto jueves 16

A poco de entrar en la fase final, se conoció anoche el último participante en quedar nominado y que deberá enfrentar el laberinto.

En esta oportunidad el desafío dejó con un sabor amargo a más de un participante ya que aseguraron que las reglas no eran claras y algunos jugadores hacían cosas que no estaban permitidas.

Chachi Estévez se convirtió en el tercer nominado. El jugador no se lo tomó a bien y se sacó el casco y lo revoleó. Luego hizo un fuerte descargo: Ayer me pusieron un juego así y hoy pusieron todos de piernas también; si intenté veinte veces desatarlos, así no se puede, dejate de joder, mientras que ellos apoyan el pie y dale que sigue”, dijo encendido en furia.

Luego, Melody Luz, frente a la cámara dijo: “Estaba bastante ofuscado porque no fue un juego fácil para mí. Muchos nudos, por mi contextura física dos tablas es muy poco para sostenerse, eso es más para personas livianitas y sumale que no se lo decía nada a otros participantes que hicieron mal el juego”.